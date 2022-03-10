Сёмин: совмещение должностей в сборной и «Ростове» Карпину не помешает

Юрий Сёмин прокомментировал возвращение Валерия Карпина в «Ростов» с возможностью совмещения работы в клубе с постом главного тренера сборной России по футболу.

«Хорошее и правильное решение. У Валерия Георгиевича будет тренерский игровой тонус, он всегда будет при деле», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По словам специалиста, Карпин отлично знает «Ростов», его тренерская работа в клубе принесёт пользу сборной России, ростовскому клубу и самому Карпину.

«В сборной сейчас такая ситуация, что совмещение должностей никому не помешает. Всё разумно и правильно», — добавил Сёмин.

Напомним, Карпин был тренером «Ростова» с 2017 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Карпин продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года.