Сёмин: совмещение должностей в сборной и «Ростове» Карпину не помешает

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Юрий Сёмин прокомментировал возвращение Валерия Карпина в «Ростов» с возможностью совмещения работы в клубе с постом главного тренера сборной России по футболу.
Сёмин: совмещение должностей в сборной и «Ростове» Карпину не помешает
  • РИА Новости

«Хорошее и правильное решение. У Валерия Георгиевича будет тренерский игровой тонус, он всегда будет при деле», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

По словам специалиста, Карпин отлично знает «Ростов», его тренерская работа в клубе принесёт пользу сборной России, ростовскому клубу и самому Карпину.

«В сборной сейчас такая ситуация, что совмещение должностей никому не помешает. Всё разумно и правильно», — добавил Сёмин.

Напомним, Карпин был тренером «Ростова» с 2017 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Карпин продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года.

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