Бывший тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев прокомментировал возвращение Валерия Карпина в «Ростов».

«Решение приемлемое. Понятно, что сборная в ближайшее время задействована не будет. А Карпин должен работать и не терять квалификацию. Если бы это назначение случилось до того, как мы узнали, что с Польшей играть не будем, то сказал бы обратное», — цитирует Игнатьева Sport24.

Игнатьев выразил надежду, что скоро будут сняты все санкции с российского футбола.

«У сборной остаётся тренерский штаб с главным тренером. Как нас снова допустят до международных турниров, они снова начнут работу», — добавил Игнатьев.

Карпин ранее уже возглавлял «Ростов» — с 2017 по 2021 год. Он будет совмещать посты тренера в клубе и в сборной России по футболу. Карпин продлил контракт с Российским футбольным союзом до конца 2022 года.

«Ростов» (18 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал совмещение Карпиным тренерских постов в «Ростове» и сборной.