Мостовой назвал чепухой совмещение Карпиным тренерских постов в «Ростове» и сборной

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал совмещение Валерием Карпиным тренерских постов в «Ростове» и сборной России по футболу.

«У меня эта новость только смех вызывает — Карпин уже совмещал эти посты, и какой был результат? Сейчас сборную России отлучили от всех международных турниров, но если нам разрешат играть, то что тогда? Карпин опять покинет «Ростов» и уйдёт в сборную? Чепуха какая-то», — цитирует Мостового Sport24.

По словам экс-игрока сборной России, на должность главного тренера ростовской команды можно было найти других кандидатов.

«Зачем тренеру сборной опять идти на совмещение, если он уже один раз передумал?» — добавил Мостовой.

Напомним, Карпин был назначен главным тренером сборной России в 2021 году.

«Ростов» (18 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год.

Ранее сообщалось, что Карпин продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года.



