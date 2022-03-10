Мостовой назвал чепухой совмещение Карпиным тренерских постов в «Ростове» и сборной

Короткая ссылка
Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал совмещение Валерием Карпиным тренерских постов в «Ростове» и сборной России по футболу.
Мостовой назвал чепухой совмещение Карпиным тренерских постов в «Ростове» и сборной
  • РИА Новости

«У меня эта новость только смех вызывает — Карпин уже совмещал эти посты, и какой был результат? Сейчас сборную России отлучили от всех международных турниров, но если нам разрешат играть, то что тогда? Карпин опять покинет «Ростов» и уйдёт в сборную? Чепуха какая-то», — цитирует Мостового Sport24.

По словам экс-игрока сборной России, на должность главного тренера ростовской команды можно было найти других кандидатов.

«Зачем тренеру сборной опять идти на совмещение, если он уже один раз передумал?» — добавил Мостовой.

Напомним, Карпин был назначен главным тренером сборной России в 2021 году.

«Ростов» (18 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год. 

Ранее сообщалось, что Карпин продлил контракт со сборной России по футболу до конца 2022 года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить