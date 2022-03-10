Смородская: только Карпин сейчас сможет улучшить игру «Ростова»

Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская высказалась о возвращении Валерия Карпина на пост главного тренера «Ростова».

«Ростов» станет приемлемо выглядеть. Кто, если не он, сейчас сможет справиться с командой и исправить положение в турнирной таблице», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Она считает, что лучшей кандидатуры на пост главного тренера «Ростова» сейчас не найти.

По словам Смородской, она не ожидала возвращения Карпина в «Ростов».

«Ростов» (18 очков) занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ. Лидирует в чемпионате «Зенит» (44).

Карпин возглавлял «Ростов» с 2017 по 2021 год. Он будет совмещать посты тренера в клубе и сборной России по футболу.

Карпин 10 марта продлил контракт с Российским футбольным союзом (РФС) до конца 2022 года.

Ранее бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал совмещение Карпиным тренерских постов в «Ростове» и сборной России.