«Шансы маленькие, но они есть»: что известно о возможном переносе матча между сборными России и Польши

ФИФА до сих пор не приняла окончательного решения по поводу стыкового матча отборочного турнира ЧМ-2022 в Катаре между сборными России и Польши, который был запланирован на 24 марта. Об этом сообщают польские СМИ. Несмотря на отстранение национальной команды, в организации рассматривают вариант переноса встречи на июнь. Однако официального подтверждения данной информации нет. При этом в РФС заявили, что подают апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Международная федерация футбола (ФИФА) пока не приняла окончательного решения по поводу стыкового матча отборочного раунда ЧМ-2022 в Катаре между сборными России и Польши, который запланирован на 24 марта. Такая информация появилась в понедельник в издании Interia Sport со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Сообщается, что ФИФА ищет способ сохранить участие отечественного коллектива в турнире.

Одним из вариантов называн перенос встречи Россия — Польша и противостояния Швеция — Чехия на июнь. К тому моменту, по мнению чиновников, военные действия будут завершены. Также могут быть перенесены игры Шотландия — Украина и Уэльс — Австрия. При этом своё решение ФИФА может объявить уже во вторник. Однако ни подтверждения, ни опровержения данной информации пока нет.

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ФИФА отстранил сборную России от участия во всех соревнованиях под своей эгидой 28 февраля. Прошла уже неделя, а польские футболисты до сих пор не знают, в каком формате пройдёт стыковой турнир: будет ли у подопечных Чеслава Михневича новый соперник или команда автоматически проходит в финал отбора на победителя встречи Швеция — Чехия.

«У нас нет никакого ответа от ФИФА по поводу предстоящих в марте матчей плей-офф за право попасть на чемпионат мира. Мы не знаем, когда стоит ожидать какого-то решения. Сегодня мы вызвали на сбор национальной команды польских игроков из зарубежных клубов», — сообщили ТАСС в пресс-службе Польского футбольного союза.

Можно предположить, что повлияли первые шаги со стороны Российского футбольного союза, который в четверг, 3 марта, объявил о том, что планирует подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS).

«В рамках единого иска к двум организациям РФС потребует восстановить все мужские и женские сборные команды России по всем разновидностям футбола в турнирах, в которых они принимали участие (в том числе в отборочном раунде чемпионата мира в Катаре), а также компенсировать ущерб, если его наличие будет установлено», — говорилось в официальном заявлении организации.

При этом было отмечено, что РФС не дали права на представление своей позиции. Кроме того, при вынесении решений ФИФА и УЕФА не учли другие возможные варианты действий, кроме полного исключения из соревнований участников из России. По мнению бывшего генерального секретаря организации Анатолия Воробьёва, всё делается правильно, но времени на рассмотрение дела может не хватить.

«В данном случае РФС действуют абсолютно верно. Нужно отстаивать свои права. Шансы маленькие, но они есть. Другое дело, что времени мало. Даты стыковых матчей-то приближаются. Не стоит забывать, что СAS — это бюрократия, вряд ли в течение двух недель можно чего-то добиться. Шансов, что успеют рассмотреть до матча со сборной Польши, скорее всего, нет. Но в перспективе дальнейших матчей это точно стоит делать. Лига наций, еврокубки — за это нужно бороться. Всё сделано правильно», — приводит слова специалиста Sport24.

Однако в Лозанне в понедельник сообщили, что никакие документы из России даже не зарегистрировали.

«На данный момент CAS не получал апелляцию РФС в отношении решения ФИФА и УЕФА исключить российские команды из международных соревнований», — ответили РИА Новости в пресс-службе суда.

Впрочем, само заявление могло повлиять на умы чиновников, поскольку Спортивный арбитражный суд при принятии решений ориентируется в первую очередь на правовые нормы. Именно поэтому представитель CAS Якуб Ласковский, в отличие от Воробьёва, считает, что у РФС есть шансы выиграть дело. Как объяснил специалист в интервью Sport.pl, сложилась необычная ситуация, которая не соответствует традиционному взгляду на уставы ФИФА или УЕФА.

Как признался главный тренер национальной команды Валерий Карпин, он не верит, что в данном вопросе может быть положительный исход.

«Ощущений, что стык будет, нет. Вы все читаете и видите, так что такие вопросы неуместны. Вы сами как думаете, надо готовиться к стыкам? Ну реально? Можно назвать это поиском надежды в безнадёжной ситуации. Ну да, давайте будем надеяться. Можно себя обманывать. По моему личному мнению, не мнению РФС, видя то, что происходит сейчас в мире, надежды у меня очень мало», — заявил специалист.