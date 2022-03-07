The New York Times: ФИФА разрешит легионерам РПЛ доиграть сезон в зарубежных клубах
Об этом сообщает The New York Times.
По информации источника, ФИФА позволит российским легионерам заключить контракты с зарубежными клубами до 30 июня. После окончания срока действия соглашений футболисты должны вернуться в расположение своих российских команд.
Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские команды от участия в соревнованиях под их эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее сообщалось, что Карпин замечен на матче «Ростов» — «Сочи».