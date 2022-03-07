Карпин замечен на матче «Ростов» — «Сочи»
По информации издания «Спорт-Экспресс», Карпин был замечен в одной из лож стадиона «Ростова».
СМИ сообщали, что Карпин и «Ростов» ведут переговоры. Специалист опроверг эти новости.
Напомним, что Карпин руководит сборной России с лета 2021 года. Под его руководством команда должна была сыграть в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, но из-за отстранения Международной федерации футбола (ФИФА) не сможет принять участия в квалификации.
Ранее Кавазашвили заявил, что российские легионеры никому не нужны в Европе.