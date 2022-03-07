Карпин замечен на матче «Ростов» — «Сочи»

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин присутствует на матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и «Сочи».

По информации издания «Спорт-Экспресс», Карпин был замечен в одной из лож стадиона «Ростова».

СМИ сообщали, что Карпин и «Ростов» ведут переговоры. Специалист опроверг эти новости. 

Напомним, что Карпин руководит сборной России с лета 2021 года. Под его руководством команда должна была сыграть в стыковых матчах чемпионата мира 2022 года, но из-за отстранения Международной федерации футбола (ФИФА) не сможет принять участия в квалификации.

Ранее Кавазашвили заявил, что российские легионеры никому не нужны в Европе.

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