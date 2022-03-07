CAS не получал иска от РФС по поводу отстранения сборной России

Спортивный арбитражный суд (CAS) не получал апелляции от Российского футбольного союза (РФС) по поводу решения Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об отстранении сборной России от соревнований.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

«На данный момент CAS не получал апелляции РФС в отношении решения ФИФА и УЕФА исключить российские команды из международных соревнований», — заявили в CAS.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Изначально Россия в марте должна была сыграть в Польше в рамках стыков за попадание на чемпионат мира 2022 года в Катаре, а победитель пары должен был в дальнейшем встретиться либо со Швецией, либо с Чехией.

Ранее спортивный юрист Валерий Федореев прокомментировал слова пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуба Квятковского, который заявил, что команда пока не получала официальных подтверждений об отмене стыкового матча чемпионата мира 2022 года с Россией.