Юрист Федореев отреагировал на заявление Польши о решении ФИФА по матчу с Россией

Спортивный юрист Валерий Федореев прокомментировал слова пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуба Квятковского, который заявил, что команда пока не получала официальных подтверждений об отмене стыкового матча чемпионата мира 2022 года с Россией.

«Нужно смотреть документы с решениями УЕФА и ФИФА. Но, как известно, для того чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, сначала должен быть вынесен вердикт, в данном случае со стороны этих организаций. Банально требуется предмет для обжалования. Поэтому не совсем понятно заявление Квятковски. Если ФИФА и УЕФА приняли решение, значит, они о нём обязаны оповестить польскую федерацию, так же как и российскую. Странно, что там говорят, будто ничего не получали. Оно должно быть, возможно, до PZPN просто пока не дошло», — сказал Федореев в беседе с RT.

Ранее в сборной Польши сообщили, что ФИФА до сих пор не приняла решения по поводу матча с Россией.