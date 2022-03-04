Юрист Федореев отреагировал на заявление Польши о решении ФИФА по матчу с Россией

Короткая ссылка
Спортивный юрист Валерий Федореев прокомментировал слова пресс-атташе сборной Польши по футболу Якуба Квятковского, который заявил, что команда пока не получала официальных подтверждений об отмене стыкового матча чемпионата мира 2022 года с Россией.
Юрист Федореев отреагировал на заявление Польши о решении ФИФА по матчу с Россией
  • Gettyimages.ru
  • © Catherine Ivill

«Нужно смотреть документы с решениями УЕФА и ФИФА. Но, как известно, для того чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, сначала должен быть вынесен вердикт, в данном случае со стороны этих организаций. Банально требуется предмет для обжалования. Поэтому не совсем понятно заявление Квятковски. Если ФИФА и УЕФА приняли решение, значит, они о нём обязаны оповестить польскую федерацию, так же как и российскую. Странно, что там говорят, будто ничего не получали. Оно должно быть, возможно, до PZPN просто пока не дошло», — сказал Федореев в беседе с RT.

Ранее в сборной Польши сообщили, что ФИФА до сих пор не приняла решения по поводу матча с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить