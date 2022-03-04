Юрист Федореев отреагировал на заявление Польши о решении ФИФА по матчу с Россией
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«Нужно смотреть документы с решениями УЕФА и ФИФА. Но, как известно, для того чтобы подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд, сначала должен быть вынесен вердикт, в данном случае со стороны этих организаций. Банально требуется предмет для обжалования. Поэтому не совсем понятно заявление Квятковски. Если ФИФА и УЕФА приняли решение, значит, они о нём обязаны оповестить польскую федерацию, так же как и российскую. Странно, что там говорят, будто ничего не получали. Оно должно быть, возможно, до PZPN просто пока не дошло», — сказал Федореев в беседе с RT.
Ранее в сборной Польши сообщили, что ФИФА до сих пор не приняла решения по поводу матча с Россией.