Замглавы департамента судейства РФС Хютия: мы остаёмся в России и продолжаем работать

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Заместитель главы департамента судейства РФС Йоуни Хютия отреагировал на вопрос о возможном отъезде из России.
Замглавы департамента судейства РФС Хютия: мы остаёмся в России и продолжаем работать
  • © Пресс-служба РФС

«Конечно же, мы останемся и продолжим нашу работу. Почему нет? Да, знаю, что Гисдоль и Фарке уехали из России, но я здесь, в Сочи, и продолжаю выполнять свои обязанности», — цитирует Хютия «РБ Спорт».

Отметим, что Хютия был судьёй категории Международной федерации футбола (ФИФА) с 1997 по 2009 год.

В РФС он пришёл работать в октябре 2021 года, а до этого четыре года занимал пост главы судейского комитета Федерации футбола Финляндии.

Ранее сообщалось, что Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила из своего состава РПЛ.

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