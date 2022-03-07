Замглавы департамента судейства РФС Хютия: мы остаёмся в России и продолжаем работать

Заместитель главы департамента судейства РФС Йоуни Хютия отреагировал на вопрос о возможном отъезде из России.

«Конечно же, мы останемся и продолжим нашу работу. Почему нет? Да, знаю, что Гисдоль и Фарке уехали из России, но я здесь, в Сочи, и продолжаю выполнять свои обязанности», — цитирует Хютия «РБ Спорт».

Отметим, что Хютия был судьёй категории Международной федерации футбола (ФИФА) с 1997 по 2009 год.

В РФС он пришёл работать в октябре 2021 года, а до этого четыре года занимал пост главы судейского комитета Федерации футбола Финляндии.

Ранее сообщалось, что Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила из своего состава РПЛ.