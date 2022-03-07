Замглавы департамента судейства РФС Хютия: мы остаёмся в России и продолжаем работать
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«Конечно же, мы останемся и продолжим нашу работу. Почему нет? Да, знаю, что Гисдоль и Фарке уехали из России, но я здесь, в Сочи, и продолжаю выполнять свои обязанности», — цитирует Хютия «РБ Спорт».
Отметим, что Хютия был судьёй категории Международной федерации футбола (ФИФА) с 1997 по 2009 год.
В РФС он пришёл работать в октябре 2021 года, а до этого четыре года занимал пост главы судейского комитета Федерации футбола Финляндии.
Ранее сообщалось, что Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила из своего состава РПЛ.