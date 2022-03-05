Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг исключила из своего состава РПЛ

Ассоциация европейских профессиональных футбольных лиг приняла решение исключить Российскую премьер-лигу (РПЛ) и Футбольную национальную лигу (ФНЛ) из своего состава.

Об этом сообщает пресс-служба организации на своём официальном сайте. В связи с этим в ближайшее время иностранные игроки смогут беспрепятственно разрывать контракты с клубами и уезжать из России.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили сборную России и отечественные клубы от участия в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

Ранее известный футбольный тренер Игорь Колыванов назвал неизбежным падение уровня РПЛ.