Колыванов назвал неизбежным падение уровня РПЛ

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Известный футбольный тренер Игорь Колыванов поделился мнением о возможном падении уровня Российской премьер-лиги (РПЛ) в ближайшем будущем.
Колыванов назвал неизбежным падение уровня РПЛ
  • РИА Новости

«К сожалению, это неизбежно, поскольку страну покинет большая часть легионеров, а у нас качественные иностранцы и так на вес золота. «Краснодару», например, пришлось приостановить срок действия контрактов сразу с восемью игроками. Может, в дальнейшем им вообще запретят выступать в России. Санкциями разбрасываются налево и направо. Уже не знают, что бы придумать, лишь бы сделать нам побольнее», — сказал Колыванов в интервью RT.

Ранее тренер выразил мнение, что уменьшение паузы между сезонами в случае расширения РПЛ и увеличения числа матчей не окажет негативного влияния на отечественных футболистов.

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