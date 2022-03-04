Колыванов назвал неизбежным падение уровня РПЛ

Известный футбольный тренер Игорь Колыванов поделился мнением о возможном падении уровня Российской премьер-лиги (РПЛ) в ближайшем будущем.

«К сожалению, это неизбежно, поскольку страну покинет большая часть легионеров, а у нас качественные иностранцы и так на вес золота. «Краснодару», например, пришлось приостановить срок действия контрактов сразу с восемью игроками. Может, в дальнейшем им вообще запретят выступать в России. Санкциями разбрасываются налево и направо. Уже не знают, что бы придумать, лишь бы сделать нам побольнее», — сказал Колыванов в интервью RT.

Ранее тренер выразил мнение, что уменьшение паузы между сезонами в случае расширения РПЛ и увеличения числа матчей не окажет негативного влияния на отечественных футболистов.