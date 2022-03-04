Колыванов: не нужно делать из российских футболистов неженок

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Известный тренер Игорь Колыванов считает, что уменьшение паузы между сезонами в случае расширения Российской премьер-лиги и увеличения матчей не повлияет негативно на отечественных футболистов.
Колыванов: не нужно делать из российских футболистов неженок
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«Смещать ничего не нужно. У нас ведь не такая высокая загрузка. В основном туры стоят на выходных и всего несколько в середине недели. В нынешних реалиях без еврокубков можно играть больше. Пусть пауза между сезонами станет меньше. Чемпионат мира стартует только в ноябре. Не нужно делать из наших футболистов неженок. Раньше проводили по 50—60 матчей в сезон и не жаловались», — сказал Колыванов в интервью RT.

Он отметил, что любые футболисты только поддержат увеличение числа матчей, так как в большей степени любят играть, а не тренироваться.

«Возьмите ведущие европейские первенства. Там выходят на поле по два раза в неделю, оставаясь живыми и здоровыми. Все успевают восстановиться. Да и болельщикам будет интереснее. В России одна проблема — перелёты. У нас они отнимают слишком много времени — страна большая», — добавил специалист.

Ранее Колыванов объяснил, почему расширение РПЛ пойдёт на пользу.

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