Колыванов объяснил, почему расширение РПЛ пойдёт на пользу

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Известный футбольный тренер Игорь Колыванов поддержал идею расширения Российской премьер-лиги (РПЛ) до 18 команд.
Колыванов объяснил, почему расширение РПЛ пойдёт на пользу
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  • © Shannon Fagan

«Такая реформа может быть принята в первую очередь в связи с потерей возможности выступать в еврокубках. В ближайшее время страну покинут большинство легионеров. Необходимо открыть трансферное окно внутри России, чтобы команды могли усилиться. Матчей станет совсем мало. 30 встреч за сезон — ничто. Да, есть Кубок, но при нынешнем формате представители РПЛ тоже играют в нём нечасто», — сказал Колыванов в интервью RT.

По его мнению, игроки должны регулярно выходить на поле, чтобы прогрессировать, а также нужно постоянно просматривать в деле молодых футболистов.

«Я полностью поддерживаю расширение лиги. Чем больше туров, тем интереснее первенство. Нужно ли расширять лигу в обычных условиях? Считаю, польза в этом есть. Понятно, всегда будут аутсайдеры, ведь для выступления на самом высоком уровне необходим определённый подбор исполнителей. Должны быть и финансовые гарантии. Давайте не забывать печальный пример «Тамбова», который с трудом доигрывал сезон молодёжью, а после прекратил существование. Клуб просто остался без денег. Это полное безобразие», — добавил Колыванов.

Ранее сообщалось, что Зарема Салихова, гражданская жена владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, раскритиковала идею расширения РПЛ до 18 команд.

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