Мостовой: сплачивать сборную России нужно было перед Хорватией

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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал вызов футболистов национальной команды на мартовский сбор.
Мостовой: сплачивать сборную России нужно было перед Хорватией
  • РИА Новости
  • © Екатерина Чеснокова

«Двоякое решение по сбору национальной команды. Ничего плохого в этом нет, а с другой стороны, какой смысл? Сейчас соберутся, сыграют с молодёжкой, потренируются. Что касается того, что это для сплочения команды, — не надо говорить глупостей. Сплачивать команду нужно было перед Хорватией», — цитирует Мостового РИА Новости.

15 марта стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор, который стартует в Москве 21 марта. Приглашение получили 27 футболистов.

Ранее Зиньковский заявил, что национальная команда должна собираться, даже если нет международных матчей.

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