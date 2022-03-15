Зиньковский: национальная команда должна собираться, даже если нет международных матчей
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«Сборная всё равно должна собираться в паузы, что-то наигрывать, чтобы ребята просто не забывали, что можно попасть в сборную, а это не так часто бывает. Считаю, что всё равно нужно собираться, тренироваться», — цитирует футболиста Metaratings.
В нынешнем сезоне Зиньковский отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами в 20 матчах за «Крылья Советов».
Ранее главный тренер «Крыльев Советов» отреагировал на вызов Сарвели и Зиньковского в сборную России.