Зиньковский: национальная команда должна собираться, даже если нет международных матчей

Полузащитник самарских «Крыльев Советов» Антон Зиньковский прокомментировал свой вызов в сборную России на предстоящий мартовский сбор.

«Сборная всё равно должна собираться в паузы, что-то наигрывать, чтобы ребята просто не забывали, что можно попасть в сборную, а это не так часто бывает. Считаю, что всё равно нужно собираться, тренироваться», — цитирует футболиста Metaratings.

В нынешнем сезоне Зиньковский отметился одним забитым мячом и пятью результативными передачами в 20 матчах за «Крылья Советов».

Ранее главный тренер «Крыльев Советов» отреагировал на вызов Сарвели и Зиньковского в сборную России.