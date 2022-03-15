Сарвели о вызове в сборную России: это моя мечта, я счастлив

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Полузащитник «Крыльев Советов» Владислав Сарвели прокомментировал свой вызов в сборную России на предстоящий мартовский сбор.
Сарвели о вызове в сборную России: это моя мечта, я счастлив
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Неожиданно было увидеть себя в списках сборной. Эмоции классные. Я проснулся и узнал, что меня вызвали в сборную. Это моя мечта, я счастлив», — сказал футболист изданию Sport24.

Полузащитник сообщил, что в сборной много ребят, которых он знает. Сарвели уверен, что у него не будет проблем с адаптацией в национальной команде.

В текущем сезоне Сарвели провёл 20 матчей, забив семь голов и отдав две результативные передачи.

Ранее стал известен состав сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор.

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