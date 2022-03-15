Спасение Лантратова, ошибки Новосельцева, похвала Евсеева и возвращение Карпина: чем запомнился 21-й тур РПЛ

«Динамо» разгромило «Арсенал» из-за двух ошибок Ивана Новосельцева, а «Ростов» в первой встрече после возвращения Валерия Карпина добыл победу в Казани над «Рубином». Точный удар головой Матео Барача помог «Крыльям Советов» уйти от поражения в матче с «Зенитом», а вратарь «Химок» Илья Лантратов отразил четвёртый пенальти в сезоне и помог своей команде сыграть вничью с «Сочи». Тренер Вадим Евсеев объяснил, за счёт чего весной прибавил ЦСКА, а спортивный директор «Спартака» Лука Каттани выразил недовольство судейством в игре с «Краснодаром». Чем запомнился 21-й тур РПЛ — в материале RT.

Тактическая победа ЦСКА

Центральный матч 21-го тура РПЛ между «Локомотивом» и ЦСКА стал звёздным часом тренерского штаба армейцев. Алексей Березуцкий вместе с помощниками сделали всё, чтобы их подопечные одержали пятую победу подряд в РПЛ и включились в чемпионскую гонку. Во-первых, обратило на себя внимание решение «отзеркалить» расстановку соперника и сыграть в два центральных защитника, а не три, как в предыдущих встречах. Это позволило добавить Максима Мухина в опорную зону и максимально затруднить железнодорожникам путь к штрафной.

Однако поняв, что в центре поля всё же появились прорехи, а подопечные не всегда справляются со своими обязанностями в разрушении, специалист после перерыва вернулся к схеме с тремя защитниками, выпустив на поле Бруно Фукса. Абсолютно своевременными оказались и другие замены. Например, выход Антона Заболотного и Чидеры Эджуке помог дожать соперника в концовке. Грамотные ходы штаба отметил и известный отечественный тренер Вадим Евсеев.

«Мы увидели тактическое построение до игры. И увидели тактическое перестроение ЦСКА на 5-2-3. Армейцы мне понравились больше. «Локомотиву» непросто. Никак не удаётся выиграть пару матчей, чтобы поверить в себя», — резюмировал специалист.

Отдельно он отметил работу Григория Бабаяна, одного из помощников Березуцкого, который пришёл в коллектив прошлым летом. По мнению Евсеева, в последних успехах красно-синих его заслуга велика.

«Насколько понимаю, он отвечает за разбор соперников, за стандарты и за тактику. Когда Бабаев брал его в ЦСКА, это привело к уходу Олича. Но мы видим, что команда очень прибавила тактически», — добавил наставник ярославского «Шинника».

Жалобы «Спартака» на судейство

А вот после окончания встречи «Спартака» и «Краснодара» футбольная общественность обсуждала не столько саму игру, сколько работу судьи Евгения Кукуляка. Он не засчитал сразу два гола москвичей из-за нарушений правил Шамаром Николсоном. В первом эпизоде ямаец попал в небольшой офсайд прежде чем отдать результативную передачу на Зелимхана Бакаева, а во втором — подыграл себе рукой. Зато в концовке арбитр назначил пенальти за неоднозначный фол Кристофера Мартинса на Эдуарде Сперцяне. Обескровленные южане воспользовались шансом и вырвали неожиданную победу — 2:1.

Многие спартаковцы поспешили обвинить в поражении Кукуляка. Например, сделал это спортивный директор клуба Лука Каттани. Причём он остался недоволен даже назначением штрафного в начале матча, с которого Сперцян открыл счёт.

«В конце игры пенальти тоже не было, на мой взгляд. Мартинс был первым на мяче. Каждое наше действие VAR проверяет очень тщательно, а эпизоды соперника — нет», — приводит слова функционера «Спорт-Экспресс».

Он добавил, что не считает, что к «Спартаку» относятся предвзято, но отметил, что зол и недоволен судейством.

Поддержала его и Зарема Салихова, гражданская жена Леонида Федуна, присутствовавшая на стадионе. По её мнению, «судить грамотно в России так и не научились». Не сдерживал эмоций даже обычно предельно корректный капитан команды Георгий Джикия, обвинивший рефери в двойных стандартах. Зато главный тренер красно-белых Паоло Ваноли повёл себя куда спокойнее и призвал не искать отговорок, а работать.

Неожиданная осечка «Зенита»

После поражения «Динамо» в московском дерби со «Спартаком», казалось, чемпионская гонка в РПЛ подошла к концу. Однако в воскресенье интригу в борьбе за золото возродили «Крылья Советов». Потерявшие зимой сразу несколько лидеров самарцы дома сенсационно отобрали очки у «Зенита».

Причём главным героем стал центральный защитник Матео Барач. Хорват, который принадлежит «Сочи», пополнил состав команды зимой на правах аренды и сходу заменил ушедшего в «Спартак» Никиту Чернова. А игру с петербуржцами он и вовсе провёл на высочайшем уровне. Во-первых, высокий футболист полностью закрыл Артёма Дзюбу. Он постоянно следил за ним и не позволял встречаться с мячом. В итоге лучший бомбардир РПЛ в истории во втором тайме уступил место на поле Ивану Сергееву.

Также в активе хорвата оказалось три выигранных верховых единоборства, два отбора, четыре перехвата и три заблокированных удара. Особенно запомнился отчаянный бросок под выстрел Дзюбы из пределов штрафной. Если бы не Барач, Артём мог открыть счёт.

Наконец, Матео спас хозяев от поражения в добавленное арбитром время. Он пошёл в чужую штрафную, и вышедший на замену Сергей Пиняев выполнил идеальную подачу на защитника, которую тот преобразовал в ответный гол — 1:1. Примечательно, что ранее он чужие ворота в текущем сезоне не поражал.

Для «Зенита» же единственным положительным моментом стал второй мяч подряд в Премьер-лиге и третий подряд — во всех турнирах в исполнении Данила Кругового. Как и в матче с «Уфой», воспитанник клуба отметился красивым дальним выстрелом. А вот Вендел, напротив, подвёл команду, получив на 97-й минуте необязательную вторую жёлтую карточку за излишние эмоции. Теперь бразилец пропустит игру следующего тура с «Арсеналом».

Уверенный успех «Динамо»

«Динамо» в отличие от главного конкурента не испытало сложностей в матче с другим аутсайдером «Арсеналом» и одержало первую почти за восемь лет победу в Туле — 4:1. И если в Самаре центральный защитник стал главным героем, то в отчётном противостоянии, напротив, — антигероем. Иван Новосельцев провёл крайне неудачную встречу и фактически отдал две результативные передачи на гостей.

Уже на 14-й минуте он, не поднимая глаз, отдал пас назад вратарю, но не обратил внимание, что рядом с ним дежурил Фёдор Смолов. Нападающий с удовольствием воспользовался возможностью и отметился третьим голом после возвращения в команду. А уже после перерыва Новосельцев, пытаясь прервать подачу с фланга, сбросил мяч под удар Арсену Захаряну. Юный полузащитник из полукружия штрафной слёту пробил в дальний угол.

Ближе к финальному свистку Захарян вдобавок заработал пенальти, резким финтом убрав в сторону визави. Одиннадцатиметровый вновь уверенно реализовал Даниил Фомин, который в РПЛ осечек с «точки» не допускает и преобразовал в голы все 12 попыток. Наконец, в добавленное арбитром время довёл дело до разгрома Константин Тюкавин. Для форварда данный гол — пятый в нынешнем розыгрыше чемпионата страны. А отдавший ему великолепную результативную передачу Себастьян Шиманьски располагается на втором месте по системе «гол + пас» (6 + 8), уступая только Дзюбе (10 + 5).

Надёжный герой «Химок»

Не сумели поразить ворота друг друга «Химки» и «Сочи». Южане не смогли обыграть замыкающий турнирную таблицу коллектив и пропустили на третье место ЦСКА.

А помешал им одержать победу Илья Лантратов. Если Фомин безошибочно реализует пенальти, то вратарь красно-чёрных их уверенно отражает. В воскресенье он не позволил отличиться Артуру Юсупову, подошедшему к «точке» в отсутствие Кристиана Нобоа. Футболист пробил в правый от себя угол на удобной высоте для визави, и тот спас партнёров.

Только в этом сезоне РПЛ Лантратов отразил четыре выстрела с «точки» и лидирует по этому показателю. Если же учесть прошлый, в активе Ильи восемь сейвов. Меньше чем за два года он ворвался в топ-20 по количеству отражённых пенальти за всю историю национального первенства. Первое место в данном списке удерживает Игорь Акинфеев (21).

Окончание неудачной серии «Ростова»

Не менее важным событием стало возвращение на пост главного тренера «Ростова» Валерия Карпина. Специалист покинул команду в августе прошлого года, поскольку не хотел совмещать работу в сборной и клубе. Однако в связи с исключением России из квалификации чемпионата мира-2022 у наставника появилась возможность помочь южанам, и он ею воспользовался.

В свою очередь футболисты «Рубина» сделали всё, чтобы его возвращение получилось удачным. Особенно подвёл казанцев Виталий Лисакович. В первых трёх играх за казанцев он забил пять мячей, но на этот раз отметился только со знаком «минус». Уже на 19-й минуте он наступил на ахилл Хорену Байрамяну и получил прямую красную карточку. Единственным положительным моментом для белоруса стал забавный эпизод, произошедший в начале встречи, когда он поймал в центре поля маленького мышонка и отнёс его судье.

К тому моменту, как хозяева остались в меньшинстве, гости уже вели. Едва ли не первая их контратака завершилась результативным ударом Дмитрия Полоза. А незадолго до финального свистка им невольно помог Силвие Бегич. Пытаясь прервать прострел с фланга, он срезал снаряд в собственные ворота.

Всего через пару минут Хвича Кварацхелия сократил отставание в счёте до минимума, но снова отличиться на последних минутах казанцы не сумели. «Ростов» же одержал первую победу в РПЛ с начала ноября. А Карпин лишь в четвёртый раз в карьере оказался сильнее Леонида Слуцкого в очном противостоянии.