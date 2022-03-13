Семак считает ничью в матче «Зенита» и «Крыльев Советов» заслуженным результатом

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Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал ничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак считает ничью в матче «Зенита» и «Крыльев Советов» заслуженным результатом
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  • © Maksim Konstantinov

«В первом тайме играли слишком медленно. «Крылья Советов» в основном играли на своей половине поля, ждали ошибок с нашей стороны. И тогда, когда мы ошибались — а ошибок было достаточно, — старались проводить быстрые атаки», — цитирует Семака пресс-служба «Зенита».

По его словам, во втором тайме ему больше понравилась игра подопечных, но после забитого мяча вместо того, чтобы увеличить преимущество, сине-бело-голубые обидно пропустили в дополнительное время.

«Думаю, это заслуженный результат, потому что плохо играли в первом тайме. И концовку прошлой игры с «Уфой», в последние 30 минут, мы тоже играли хуже, чем можем. Думаю, это следствие всех составляющих, которые привели сегодня к такому результату», — добавил специалист.

«Зенит» набрал 45 очков и продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата России по футболу. «Крылья» (29) находятся на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что «Крылья Советов» в компенсированное время вырвали ничью в матче РПЛ с «Зенитом».

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