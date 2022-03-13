«Крылья Советов» в компенсированное время вырвали ничью в матче РПЛ с «Зенитом»
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Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась со счётом 1:1.
На 86-й минуте Данил Круговой дальним ударом вывел сине-голубых вперёд, а на первой компенсированной минуте Матео Барач восстановил равенство, неотразимо пробив головой после навеса Сергея Пиняева.
На седьмой добавленной минуте гости остались в меньшинстве после удаления Вендела.
Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 45 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата России по футболу. «Крылья» (29) находятся на восьмой строчке.
Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» поддержали украинского тренера команды Анатолия Тимощука на матче с «Крыльями Советов».