«Крылья Советов» в компенсированное время вырвали ничью в матче РПЛ с «Зенитом»

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Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с петербургским «Зенитом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
«Крылья Советов» в компенсированное время вырвали ничью в матче РПЛ с «Зенитом»
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  • © Maksim Konstantinov

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 86-й минуте Данил Круговой дальним ударом вывел сине-голубых вперёд, а на первой компенсированной минуте Матео Барач восстановил равенство, неотразимо пробив головой после навеса Сергея Пиняева.

На седьмой добавленной минуте гости остались в меньшинстве после удаления Вендела.

Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 45 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата России по футболу. «Крылья» (29) находятся на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» поддержали украинского тренера команды Анатолия Тимощука на матче с «Крыльями Советов».

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