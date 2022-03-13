«Крылья Советов» в компенсированное время вырвали ничью в матче РПЛ с «Зенитом»

Самарские «Крылья Советов» сыграли вничью с петербургским «Зенитом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Солидарность Арена» и завершилась со счётом 1:1.

На 86-й минуте Данил Круговой дальним ударом вывел сине-голубых вперёд, а на первой компенсированной минуте Матео Барач восстановил равенство, неотразимо пробив головой после навеса Сергея Пиняева.

На седьмой добавленной минуте гости остались в меньшинстве после удаления Вендела.

Таким образом, подопечные Сергея Семака набрали 45 очков и продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата России по футболу. «Крылья» (29) находятся на восьмой строчке.

Ранее сообщалось, что фанаты «Зенита» поддержали украинского тренера команды Анатолия Тимощука на матче с «Крыльями Советов».