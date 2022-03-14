Губерниев: у «Краснодара» было больше жажды борьбы и победы, чем у «Спартака»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на победу «Краснодара» над «Спартаком» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Я рад за «Краснодар». Клуб попал в труднейшую ситуацию. Проявили бойцовские качества. Пенальти, конечно, вызывает определённые вопросы, как часто бывает в футболе. Но игра была очень хорошей. Просто у «Краснодара» было больше жажды борьбы и победы», — цитирует Губерниева «Чемпионат».

По его мнению, подопечные Паоло Ваноли на данный момент ещё находятся в поиске своей игры.

«Галицкий после этой победы завтра утром проснётся, посмотрит биатлон из Уфы, и ему станет совсем хорошо», — добавил комментатор.

«Краснодар» обыграл «Спартак» со счётом 2:1 благодаря дублю Эдуарда Сперцяна. В составе красно-белых отличился Квинси Промес. Южане набрали 35 очков и занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу. Москвичи с 26 очками находятся на девятой строчке.

Ранее бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что ему понравилась игра команды в матче с «Краснодаром».