Евсеев отметил работу тренерского штаба ЦСКА

Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев оценил работу тренерского штаба московского ЦСКА после победы в матче 21-го тура чемпионата России по футболу над «Локомотивом».

«Я бы хотел отметить тактическую подготовку и перестроения армейцев. Много и заслуженно выделяем работу Березуцкого, но стоит сказать и о его помощнике Бабаяне, который, как понимаю, отвечает за разбор соперников, за стандарты и за тактику», — написал бывший защитник «Локомотива» в своём Telegram-канале.

Евсеев считает, что ЦСКА очень сильно прибавил в тактическом плане. Также важно, что новобранцы армейской команды показывают футбол хорошего уровня. Он отметил, что ЦСКА умеет грамотно менять тактическую схему под конкретного соперника.

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 благодаря голу Марио Фернандеса на 91-й минуте.

Армейцы набрали 39 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники (31) находятся на шестой строчке.

Ранее защитник «Локомотива» Марк Мампасси заявил, что в матче с ЦСКА у красно-зелёных ничего не получилось.