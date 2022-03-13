Евсеев отметил работу тренерского штаба ЦСКА

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Главный тренер ярославского «Шинника» Вадим Евсеев оценил работу тренерского штаба московского ЦСКА после победы в матче 21-го тура чемпионата России по футболу над «Локомотивом».
Евсеев отметил работу тренерского штаба ЦСКА
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

«Я бы хотел отметить тактическую подготовку и перестроения армейцев. Много и заслуженно выделяем работу Березуцкого, но стоит сказать и о его помощнике Бабаяне, который, как понимаю, отвечает за разбор соперников, за стандарты и за тактику», — написал бывший защитник «Локомотива» в своём Telegram-канале.

Евсеев считает, что ЦСКА очень сильно прибавил в тактическом плане. Также важно, что новобранцы армейской команды показывают футбол хорошего уровня. Он отметил, что ЦСКА умеет грамотно менять тактическую схему под конкретного соперника.

ЦСКА обыграл «Локомотив» со счётом 2:1 благодаря голу Марио Фернандеса на 91-й минуте. 

Армейцы набрали 39 очков и поднялись на третье место в турнирной таблице чемпионата России. Железнодорожники (31) находятся на шестой строчке.

Ранее защитник «Локомотива» Марк Мампасси заявил, что в матче с ЦСКА у красно-зелёных ничего не получилось.

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