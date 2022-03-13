В «Сочи» рассказали о состоянии Адамова после травмы в матче с «Химками»

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Стали известны подробности состояния голкипера «Сочи» Дениса Адамова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
В «Сочи» рассказали о состоянии Адамова после травмы в матче с «Химками»
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Жизни и здоровью голкипера в данный момент ничего не угрожает, его состояние стабильное. По решению медицинского штаба Денис останется в Москве для проведения более углублённого обследования. О дальнейшем состоянии футболиста мы сообщим дополнительно», — говорится в заявлении на сайте «Сочи».

Встреча между «Химками» и «Сочи» завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что Адамов получил тяжёлую травму в игре с «Химками» и покинул поле на носилках. В компенсированное время ко второму тайму Адамов вышел за пределы штрафной площади, сыграл головой, но столкнулся с форвардом «Химок» Александром Руденко, из-за чего упал на шею и плечо.

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