В «Сочи» рассказали о состоянии Адамова после травмы в матче с «Химками»

Стали известны подробности состояния голкипера «Сочи» Дениса Адамова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».

«Жизни и здоровью голкипера в данный момент ничего не угрожает, его состояние стабильное. По решению медицинского штаба Денис останется в Москве для проведения более углублённого обследования. О дальнейшем состоянии футболиста мы сообщим дополнительно», — говорится в заявлении на сайте «Сочи».

Встреча между «Химками» и «Сочи» завершилась со счётом 0:0.

Ранее сообщалось, что Адамов получил тяжёлую травму в игре с «Химками» и покинул поле на носилках. В компенсированное время ко второму тайму Адамов вышел за пределы штрафной площади, сыграл головой, но столкнулся с форвардом «Химок» Александром Руденко, из-за чего упал на шею и плечо.