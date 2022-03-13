Вратарь «Сочи» Адамов получил тяжёлую травму в игре с «Химками» и покинул поле на носилках

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Голкипер «Сочи» Денис Адамов из-за травмы не смог закончить матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Химками».
Вратарь «Сочи» Адамов получил тяжёлую травму в игре с «Химками» и покинул поле на носилках
  • РИА Новости
  • © Артур Лебедев

Видео инцидента опубликовано в Telegram-канале «Матч ТВ».

В компенсированное время ко второму тайму Адамов вышел за пределы штрафной площади, сыграл головой, но столкнулся с форвардом «Химок» Александром Руденко, из-за чего упал на шею и плечо.

Нападающий за данное нарушение получил жёлтую карточку, а голкипер не мог подняться с газона. В итоге на поле выбежали врачи и унесли Адамова на носилках, после чего вместо него на замену вышел Сослан Джанаев.

Ранее сообщалось, что «Химки» и «Сочи» сыграли вничью в матче РПЛ со счётом 0:0.

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