«Рубин» приостановил действие контракта с Уремовичем

Короткая ссылка
Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о приостановке до лета 2022 года контракта с хорватским защитником Филипом Уремовичем.
«Рубин» приостановил действие контракта с Уремовичем
  • globallookpress.com
  • © Piotr Kucza/Keystone Press Agency

Об этом сообщается на сайте клуба.

Напомним, что Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

25-летний Уремович выступал за «Рубин» с 2018 года. С тех пор он провёл за команду 97 матчей, забил один мяч и отдал один голевой пас.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что клуб не ограничится потерей двух легионеров.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить