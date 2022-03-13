«Рубин» приостановил действие контракта с Уремовичем

Казанский футбольный клуб «Рубин» объявил о приостановке до лета 2022 года контракта с хорватским защитником Филипом Уремовичем.

Об этом сообщается на сайте клуба.

Напомним, что Международная федерация футбола разрешила иностранным игрокам российских клубов в одностороннем порядке приостановить контракты и подписать соглашения до конца сезона с зарубежными командами.

25-летний Уремович выступал за «Рубин» с 2018 года. С тех пор он провёл за команду 97 матчей, забил один мяч и отдал один голевой пас.

Ранее главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий заявил, что клуб не ограничится потерей двух легионеров.