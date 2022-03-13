Слуцкий: «Рубин» не ограничится потерей двух легионеров

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий думает, что из казанского клуба могут уйти почти все легионеры.

«Я не думаю, что в нашей новой жизни это новости невероятные. Мой прогноз: это всё не ограничится только потерей Хакшабановича и Дрейера», — цитирует Слуцкого пресс-служба «Рубина».

По его словам, руководство и тренерский штаб постоянно обсуждают с футболистами команды ситуацию в России, однако Слуцкий не стал раскрывать подробности этих бесед. Тренер сообщил, что если появится какая-то официальная информация, то она будет обнародована пресс-службой клуба.

«Это новая реальность, не только мы с ней сталкиваемся. Я уверен, это коснётся или уже коснулось практически всех команд РПЛ», — заключил он.

Напомним, что «Рубин» приостановил до лета 2022 года действие контрактов с полузащитниками команды Андерсом Дрейером и Сеадом Хакшабановичем.

В казанской команде остались хорваты Филип Уремович и Сильвие Бегич, француз Монтассар Тальби, кореец Хван Ин Бом и грузин Хвича Кварацхелия.

В матче 21-го тура Российской-премьер-лиги (РПЛ) «Рубин» примет «Ростов».

«Рубин» (25 очков) занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» (18) располагается на 14-й позиции.

Ранее сообщалось, что «Рубин» в компенсированное время вырвал победу у «Ахмата» в матче 20-го тура РПЛ.