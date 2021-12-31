Непобедимая Валиева, несломленная Ласицкене и легендарная Ромашина: лучшие спортсменки России 2021 года по версии RT

Фигуристка Камила Валиева стала лучшей спортсменкой России 2021 года по версии RT. В преддверии пекинских Игр она побила все мировые рекорды в женском одиночном катании и утвердилась в качестве самой яркой звезды в своём виде. В первую тройку рейтинга также вошли олимпийская чемпионка в прыжках в высоту Мария Ласицкене и обладательницы двух золотых наград Токио Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко. Кто ещё из российских спортсменок оставил самый заметный след в уходящем году — в материале RT.

10. Анна Пракатень (академическая гребля)

К редкому числу спортсменов, которые появляются словно из ниоткуда и практически сразу добиваются невероятных успехов, в 2021 году прибавилась Анна Пракатень. Уроженка Минска, в 2017-м перешедшая в сборную России, долгое время была командным бойцом и выступала в составе четвёрок и восьмёрок, с которыми личные амбиции реализовать невозможно. Но в год Олимпиады она приняла судьбоносное решение — отправиться в свободное плавание и начать выступать в одиночке.

И у Пракатень стало получаться так здорово, что к ней оставался только один вопрос: где же она была раньше? Первым стартом в новом амплуа стал отбор на Игры в Токио, который она уверенно выиграла. Уже спустя три дня она выступила на чемпионате Европы, и тоже одержала победу. Окончательно все сомнения в том, что новая звезда родилась, отпали на этапе Кубка мира в Люцерне — одной из самых престижных регат. Пракатень снова оказалась недосягаема для соперниц.

На Олимпийских играх российские гребчихи не завоёвывали медалей в одиночке с 1980 года. В Токио Пракатень выиграла все предварительные заплывы — весь год она приходила первой в каждом своём заходе. Только в финале её смогла обойти новозеландка Эмма Твигг, и свой прорывной год Пракатень завершила с серебряной медалью, о которой ещё за несколько месяцев до Игр в России не могли даже мечтать.

9. Елена Осипова (стрельба из лука)

Лучница Елена Осипова тоже буквально за пару месяцев прошла путь от спортсменки, которую знают только узкие специалисты, до звезды в своём виде спорта. В первую очередь она была незаменимым членом команды и незадолго до Олимпиады помогла сборной выиграть золото чемпионата Европы вместе с другими девушками и в миксте. Уроженка Петропавловска-Камчатского также успела отличиться на этапе Кубка мира, став серебряным призёром в индивидуальном первенстве.

В Токио Осипова снова оказалась незаменимой в команде. Несколько раз её точнейшие попадания выручали сборную России и помогли после шестого места в квалификации дойти до финала. Там лучницы всё-таки уступили корейским девушкам и повторили свой результат пятилетней давности. После этого стартовал личный турнир, в котором у Елены был лишь 22-й посев — с 2008 года никто после такого среднего выступления в квалификации не оказывался в призах.

Но российская спортсменка начала всё с чистого листа и принялась выбивать из турнирной сетки одну соперницу за другой. В четвертьфинале Осипова взяла реванш у кореянки Кан Чхэ Ён, затем всухую победила итальянку Лючиллу Боари и добралась до главной схватки Олимпиады.

Дуэль с ещё одной корейской спортсменкой Ан Сан была сверхнапряжённой — положенных пяти сетов не хватило, и судьбу золота решила единственная стрела. Осипова вновь довольствовалась серебром, которое стало лучшим результатом для отечественных лучниц с 1980 года.

8. София Надыршина (сноуборд)

К 2021 году за Софией Надыршиной прочно закрепился статус будущей звезды сноуборда — она трижды становилась чемпионкой мира среди юниоров в поворотных дисциплинах и дважды брала медали на взрослых этапах Кубка мира. Только мало кто мог предположить, что звездой она станет совсем скоро, причём ещё до своего совершеннолетия.

Уже в январе она дважды победила в гонках Кубка мира и даже включилась в борьбу за «Хрустальные глобусы». Но главного успеха Надыршина добилась на чемпионате мира. Сначала она добралась до финала в параллельном гигантском слаломе, в котором уступила всего 0,12 секунды немке Селине Йорг.

На следующий день россиянка взяла реванш в полуфинале соревнований по параллельному слалому. Во втором заезде за золото Надыршина дождалась ошибки соперницы и одержала победу — в 17 лет она стала самой молодой чемпионкой в поворотных дисциплинах. Закончив сезон на втором месте во всех зачётах Кубка мира, россиянка заявилась на юниорское первенство планеты и добавила в свою коллекцию ещё три золота, став самой титулованной сноубодисткой в своём возрасте.

7. Ангелина Мельникова (спортивная гимнастика)

В уходящем году гимнастка Ангелина Мельникова удивляла не только своими высокими достижениями, но и поразительной работоспособностью. Международный сезон начался для неё с чемпионата Европы. Россиянка стала серебряным призёром в многоборье и выиграла награды всех достоинств в отдельных упражнениях. В её коллекции после этого стало 12 медалей континентального первенства.

Звёздный час для Ангелины настал на Олимпиаде. Когда у сборной России появился реальный шанс впервые за 29 лет завоевать золото в командном многоборье, она помогла им воспользоваться. На всех снарядах, кроме бревна, оценки Мельниковой были одними из лучших в тот день. Ещё более стабильно она выступила в личном первенстве — ни в одном виде она не опускалась ниже четвёртого места, что в итоге позволило завоевать бронзу. Награду такого же достоинства она выиграла в вольных упражнениях.

После Олимпиады многие гимнасты закончили сезон, но Мельникова решила поехать ещё и на чемпионат мира. Её целью было золото в многоборье, которого у россиянок не было последние 11 лет. Мельникова оказалась чуть ли не единственной топ-гимнасткой, которая сохранила силы для этого марафона, и заслуженно стала чемпионкой. Кроме этого она завоевала серебро и бронзу в отдельных видах.

6. Дина Аверина (художественная гимнастика)

Для Дины Авериной 2021 год сложился не совсем так, как она планировала. Главным событием для неё была Олимпиада в Токио, на которую она ехала в статусе главного и единственного фаворита. Но Аверина стала только второй, пропустив вперёд израильтянку Линой Ашрам. Это вызвало невероятный скандал, который наглядно показал, какой искренний отклик удалось россиянке вызвать в сердцах болельщиков.

Реабилитироваться за досадное поражение Аверина отправилась на чемпионат мира. Там ей удалось доказать, кто именно сейчас — лучшая художница планеты. 23-летняя гимнастика завоевала пять золотых медалей, в том числе четыре в личных соревнованиях. Она первой в истории одержала четыре победы в многоборье, а всего на её счету 18 титулов чемпионки мира — это новый рекорд для художественной гимнастики.

5. София Позднякова (фехтование)

Для российских саблисток стало доброй традицией завоёвывать по две золотые медали на одной Олимпиаде. В 2016 году этого добилась Яна Егорян, спустя пять лет новой королевой сабли стала София Позднякова. Таким образом она повторила достижение своего отца Станислава Позднякова, который в 1996-м тоже остался непобеждённым в Атланте.

Главной соперницей для 24-летней спортсменки стала опытнейшая подруга по команде Софья Великая. Они обе уверенно пробились в финал. Великая своей долгой и успешной карьерой заслуживала личного золота, но Позднякова не спасовала перед ней. В главной схватке она одержала победу со счётом 15:11.

Вскоре они объединили свои усилия, чтобы вместе с ещё одной фехтовальщицей Ольгой Никитиной побороться за золото командного турнира. Позднякова была особенно полезной в первых раундах, когда несколько раз радовала долгими результативными сериями. В олимпийском финале были побеждены француженки — 45:41.

4. Виталина Бацарашкина (стрельба)

Пулевую стрельбу можно отнести к тем видам спорта, где практически невозможно одерживать одну победу за другой на одном турнире. Нынешний формат соревнований с выбыванием после каждого выстрела в финале не оставляет права на малейшую ошибку. Тем удивительнее, что на Олимпиаде в Токио нашлась спортсменка, у которой хватка не ослабевала ни на секунду — Виталина Бацарашкина.

Именно она принесла сборной России первое золото этих Игр. В стрельбе из пневматического пистолета Бацарашкина на протяжении всего финала вела погоню за болгаркой Антоанетой Костадиновой. Когда последним выстрелом та всё-таки ошиблась, россиянка хладнокровно поразила мишени практически в самый центр и разменяла серебро Рио-де-Жанейро на золото Токио.

29 лет никто из пистолетчиц не оформлял победный дубль на Олимпиаде. Когда стартовал финал в стрельбе из стандартного оружия, то и для Бацарашкиной это достижение казалось слишком уж сложным из-за нескольких промахов. Но постепенно она включилась в борьбу и дошла до перестрелки за золото. В споре с кореянкой Ким Минджон уроженке Омска достаточно было дождаться чужой осечки, так как сама она ошибаться не собиралась. К своим двум золотым медалям Бацарашкина также добавила серебро смешанного турнира, в котором участвовала с Артёмом Черноусовым. Это позволило ей стать первой в истории девушкой-стрелком, выигравшей три медали на одной Олимпиаде.

3. Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко (синхронное плавание)

Если в художественной гимнастике золотая серия российских девушек прервалась, то в синхронном плавании сохраняется стабильность — с 2000 года они не проиграли ни одного старта. Главная заслуга в том, что и в Токио были одержаны две победы, принадлежит Светлане Ромашиной и Светлане Колесниченко.

Как и в предыдущие годы, успех российских синхронисток был более чем убедительным. Сначала Ромашина и Колесниченко выиграли соревнования дуэтов, показывая лучшие результаты на каждой стадии и в каждой программе. После этого они присоединились к коллегам по команде и заняли первое место в групповом финале, снова и близко не подпустив соперниц.

Олимпиада в Токио принесла Ромашиной уже седьмое золото за карьеру — ещё лишь 24 спортсмена за 125 лет выигрывали столько титулов, и только восемь из них были женщинами. Колесниченко же стала трёхкратной олимпийской чемпионкой. До поездки в Японию спортсменки также отличились на чемпионате Европы, добавив ещё по три золото в свои и без того внушительные коллекции наград.

2. Мария Ласицкене (лёгкая атлетика)

Для прыгуньи в высоту Марии Ласицкене 2021 год начинался непросто. В зимний сезон она лишь раз покорила двухметровую планку, а с началом лета к невыразительным результатам добавились также повреждение и судебная тяжба за право выступить на Олимпийских играх в Токио. Над трёхкратной чемпионкой мира сгустились тучи, из-за которых было сложно разглядеть радостные перспективы.

К счастью, после травмы удалось быстро восстановиться, а пропуск чемпионата России не помешал Ласицкене отправиться в Токио. Но долгожданный олимпийский финал едва не закончился для неё ещё до медальных разборок. На высоте 1,96 м спортсменка потратила впустую две попытки и оказалась в шаге от провала. Но третий заход оказался удачным, и 28-летняя спортсменка продолжила путь к победе.

Соперницы загнали Ласицкене на высоту 2,04 м — такую планку она не покоряла на открытых стадионах уже два года. Но она взяла и этот рубеж, оставшись в секторе одна. Мария принесла России первое за девять лет легкоатлетическое золото Олимпийских игр. На этом её успехи не закончились — осенью Ласицкене в пятый раз выиграла Бриллиантовую лигу, причём с результатом 2,05 м.

1. Камила Валиева (фигурное катание)

В фигурном катании зажглась новая ярчайшая звезда — Камила Валиева. Ей и раньше пророчили большое будущее, но теперь это свершившийся факт. Пока 15-летняя подопечная Этери Тутберидзе не завоевала ни одного большого титула на международном уровне, чем могли похвастать её предшественницы, но она добилась кое-чего другого, не менее ценного — открыла новые колоссальные возможности для своего вида спорта.

Валиева стала первой фигуристкой, которая стала стабильно и на протяжении долгого времени исполнять в одной программе и тройной аксель, и четверные прыжки. Для большинства одиночниц даже попытка одного из этих элементов является событием, а вчерашняя юниорка за неполный год смогла невероятное достижение превратить в рутину. При этом сумасшедшие по сложности программы Валиева сочетает с искусным и проникновенным катанием.

Пока что в активе юной фигуристки лишь две победы на этапах Гран-при и триумф на чемпионате России. Особенными эти успехи делают не статус соревнований, который, конечно же, уступает Олимпийским играм и первенствам планеты, а то, как именно Валиева на них побеждала. Прежние мировые рекорды она сминала один за другим, а соперниц обходила на десятки баллов, при том что ей не приходилось испытывать недостатка в конкуренции. С этим доминированием, которого добилась юная фигуристка, сравниться не может ничто.