Синхронистка Ромашина предложила создать телешоу наподобие «Ледникового периода»

Семикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Светлана Ромашина предложила создать на телевидении шоу наподобие «Ледникового периода».

«Пора уже шоу делать. У нас есть ежегодное шоу у Марии Киселёвой и Ольги Брусникиной, благодаря которому люди узнают больше о нашем виде спорта. Но можно и предпринять попытки создания шоу а-ля «Ледниковый период». Конечно, людей будет очень сложно чему-то научить за короткий срок, но в какой-то степени это поможет в популяризации нашего спорта», — приводит слова Ромашиной ТАСС.

Первый выпуск нового сезона «Ледникового периода» вышел в эфир на Первом канале 2 октября. В телешоу участвуют звёзды российского фигурного катания и известные артисты.

Ранее двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что в настоящий момент наслаждается выходом на лёд.