Медведева: я хочу просто наслаждаться тем, что делаю
- РИА Новости
«Для меня сейчас самое главное, когда я выхожу на лёд (неважно, тренировка это, шоу или какое-то выступление), — осознание себя в моменте. Не выходить на тренировку или выступление и думать об их последствиях и результатах — я хочу просто наслаждаться тем, что я делаю, потому что люблю то, чему посвятила свою жизнь», — цитирует Медведеву Vogue Russia.
Напомним, что в настоящий момент Медведева выступает в паре с блогером Даней Милохиным в шоу «Ледниковый период».
Ведущая проекта — олимпийская чемпионка Алина Загитова.
Ранее Первый канал ошибся и назвал Медведеву олимпийской чемпионкой.