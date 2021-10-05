Медведева: я хочу просто наслаждаться тем, что делаю

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что в настоящий момент наслаждается выходом на лёд.

«Для меня сейчас самое главное, когда я выхожу на лёд (неважно, тренировка это, шоу или какое-то выступление), — осознание себя в моменте. Не выходить на тренировку или выступление и думать об их последствиях и результатах — я хочу просто наслаждаться тем, что я делаю, потому что люблю то, чему посвятила свою жизнь», — цитирует Медведеву Vogue Russia.

Напомним, что в настоящий момент Медведева выступает в паре с блогером Даней Милохиным в шоу «Ледниковый период».

Ведущая проекта — олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Ранее Первый канал ошибся и назвал Медведеву олимпийской чемпионкой.