Медведева: я хочу просто наслаждаться тем, что делаю

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Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что в настоящий момент наслаждается выходом на лёд.
Медведева: я хочу просто наслаждаться тем, что делаю
  • РИА Новости

«Для меня сейчас самое главное, когда я выхожу на лёд (неважно, тренировка это, шоу или какое-то выступление), — осознание себя в моменте. Не выходить на тренировку или выступление и думать об их последствиях и результатах — я хочу просто наслаждаться тем, что я делаю, потому что люблю то, чему посвятила свою жизнь», — цитирует Медведеву Vogue Russia.

Напомним, что в настоящий момент Медведева выступает в паре с блогером Даней Милохиным в шоу «Ледниковый период».

Ведущая проекта — олимпийская чемпионка Алина Загитова.

Ранее Первый канал ошибся и назвал Медведеву олимпийской чемпионкой.

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