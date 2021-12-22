Фехтовальщица Позднякова стала обладателем премии «Серебряная лань»

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова стала лауреатом премии «Серебряная лань», вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов России, в номинации «Лучший спортсмен года».

Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

На летних Олимпийских играх в Токио Позднякова завоевала золото в индивидуальных соревнованиях саблистов, а также в командной сабле.

Помимо неё, в десятку лучших спортсменов вошли Виталина Бацарашкина (стрельба), Андрей Калина (паралимпийский спорт, плавание), Даниил Медведев, Андрей Рублёв (оба — теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Роман Репилов (санный спорт), Светлана Ромашина (синхронное плавание), Евгений Рылов (плавание), Максим Храмцов (тхэквондо).

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков назвал Игры в Токио самыми запоминающимися.