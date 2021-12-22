Фехтовальщица Позднякова стала обладателем премии «Серебряная лань»
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Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.
На летних Олимпийских играх в Токио Позднякова завоевала золото в индивидуальных соревнованиях саблистов, а также в командной сабле.
Помимо неё, в десятку лучших спортсменов вошли Виталина Бацарашкина (стрельба), Андрей Калина (паралимпийский спорт, плавание), Даниил Медведев, Андрей Рублёв (оба — теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Роман Репилов (санный спорт), Светлана Ромашина (синхронное плавание), Евгений Рылов (плавание), Максим Храмцов (тхэквондо).
Ранее глава ОКР Станислав Поздняков назвал Игры в Токио самыми запоминающимися.