Фехтовальщица Позднякова стала обладателем премии «Серебряная лань»

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Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию София Позднякова стала лауреатом премии «Серебряная лань», вручаемой по результатам опроса спортивных журналистов России, в номинации «Лучший спортсмен года».
Фехтовальщица Позднякова стала обладателем премии «Серебряная лань»
  • globallookpress.com
  • © Lev Ilyin

Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивных журналистов России.

На летних Олимпийских играх в Токио Позднякова завоевала золото в индивидуальных соревнованиях саблистов, а также в командной сабле.

Помимо неё, в десятку лучших спортсменов вошли Виталина Бацарашкина (стрельба), Андрей Калина (паралимпийский спорт, плавание), Даниил Медведев, Андрей Рублёв (оба — теннис), Никита Нагорный (спортивная гимнастика), Роман Репилов (санный спорт), Светлана Ромашина (синхронное плавание), Евгений Рылов (плавание), Максим Храмцов (тхэквондо).

Ранее глава ОКР Станислав Поздняков назвал Игры в Токио самыми запоминающимися.

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