ВФЛА назвала Ласицкене и Сидорову лучшими спортсменами 2021 года

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Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила имена лучших спортсменов и тренера 2021 года.
ВФЛА назвала Ласицкене и Сидорову лучшими спортсменами 2021 года
  • Reuters

Как сообщает пресс-служба организации, лучшими спортсменами 2021 года были признаны прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

В 2021 году Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Сидорова стала серебряным призёром Олимпиады.

Лучшим тренером был признан Геннадий Габрилян, который работает с Ласицкене.

Ранее Клишина призналась, что не видит себя в будущем в должности тренера.

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