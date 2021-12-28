ВФЛА назвала Ласицкене и Сидорову лучшими спортсменами 2021 года

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) объявила имена лучших спортсменов и тренера 2021 года.

Как сообщает пресс-служба организации, лучшими спортсменами 2021 года были признаны прыгунья в высоту Мария Ласицкене и прыгунья с шестом Анжелика Сидорова.

В 2021 году Ласицкене завоевала золотую медаль на Олимпийских играх в Токио. Сидорова стала серебряным призёром Олимпиады.

Лучшим тренером был признан Геннадий Габрилян, который работает с Ласицкене.

Ранее Клишина призналась, что не видит себя в будущем в должности тренера.