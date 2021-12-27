Клишина призналась, что не видит себя в тренерской работе

Российская легкоатлетка Дарья Клишина заявила, что не рассматривает тренерскую деятельность после завершения карьеры.

«Я не вижу себя наставником. Не потому, что мне нечего дать спортсменам. Наоборот, думаю, могла бы много чем поделиться. Мне повезло, что с самого детства мне поставили идеальную технику прыжка — это заслуга сильнейшей в техническом плане российской школы. Здесь, в Америке, тренеры только восхищаются нашей техникой и вообще её не трогают, потому что нечего исправлять глобально. А после переезда я получила другой опыт — скоростной, динамической работы, техники бега и в целом построения рабочего процесса. Комбинация этих нескольких школ дала мне огромный опыт, которым я хотела бы поделиться, но не в качестве основного тренера. Скорее я себя вижу в роли консультанта, который проводит короткие сессии для других тренеров и спортсменов. И если мне поступят такие предложения, с радостью соглашусь. Но быть полноценным тренером мне не хватит терпения», — сказала Клишина в интервью RT.

Ранее Клишина заявила, что прикидывает, чем может заниматься после завершения карьеры.