Клишина призналась, что не видит себя в тренерской работе
- AP
«Я не вижу себя наставником. Не потому, что мне нечего дать спортсменам. Наоборот, думаю, могла бы много чем поделиться. Мне повезло, что с самого детства мне поставили идеальную технику прыжка — это заслуга сильнейшей в техническом плане российской школы. Здесь, в Америке, тренеры только восхищаются нашей техникой и вообще её не трогают, потому что нечего исправлять глобально. А после переезда я получила другой опыт — скоростной, динамической работы, техники бега и в целом построения рабочего процесса. Комбинация этих нескольких школ дала мне огромный опыт, которым я хотела бы поделиться, но не в качестве основного тренера. Скорее я себя вижу в роли консультанта, который проводит короткие сессии для других тренеров и спортсменов. И если мне поступят такие предложения, с радостью соглашусь. Но быть полноценным тренером мне не хватит терпения», — сказала Клишина в интервью RT.
Ранее Клишина заявила, что прикидывает, чем может заниматься после завершения карьеры.