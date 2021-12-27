Клишина: прикидываю, чем могу заниматься после завершения карьеры

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Двукратная чемпионка Европы по прыжкам в длину в помещении Дарья Клишина рассказала, чем планирует заниматься после окончания карьеры.
Клишина: прикидываю, чем могу заниматься после завершения карьеры
  • Legion-Media

«Я считаю большой ошибкой, когда люди объявляют о завершении карьеры, а на следующий день просыпаются — и не знают, что им теперь делать. Многие страдают из-за этого и не могут найти себя в жизни. Поэтому, пока есть время, прикидываю, чем смогу заниматься после. Недавно я начала работать с молодым канадским брендом Dryworld, который выпускает спортивную одежду. Одна коллекция у нас уже вышла, и скоро — в середине декабря — выйдет вторая, под моим именем — DK collection. Мне очень интересно такое направление, потому что это не крупный бренд. Я уверена, что маленькие компании могут конкурировать с грандами, только им нужна помощь профессионалов. Я вижу, как многие фирмы вкладывают огромные деньги, чтобы сделать что-то новое, но оно вообще не соответствует потребностям даже обычного человека, который хочет вести активный образ жизни, не говоря уже о профессионалах. Также мой агент уже вовлекает меня в процесс менеджмента, где я могу применить своё образование — спортивный маркетинг. Пока я это всё ощущала с позиции атлета, теперь смотрю и пробую свои силы с другой стороны. Присматриваюсь, помогаю понемногу в меру своих знаний и возможностей, но не вовлечена в процесс на 100%», — сказала Клишина в интервью RT.

Ранее Клишина сообщила, что не будет форсировать подготовку к зимнему сезону.

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