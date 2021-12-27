Клишина сообщила, что не будет форсировать подготовку к зимнему сезону

Российская легкоатлетка Дарья Клишина сообщила, что не успеет полностью восстановиться от травмы к началу зимнего сезона.

«На восстановление требовалось больше времени, чем предполагалось. Понятно, что я двигалась, не сидела на месте всё это время, прорабатывала мышцу. Никакого дискомфорта в ноге сейчас не ощущаю, но нужно посмотреть, как она будет переносить более интенсивные тренировки. Операцию не делала, нога заживала сама, и как она отреагирует на нагрузку, пойму в процессе. К зимнему сезону, конечно, не успею подготовиться, времени совсем немного осталось, а форсировать восстановление в такой ситуации точно не стоит», — сказала Клишина в интервью RT.

Российская легкоатлетка получила травму во время Олимпийских игр в Токио, из-за чего не смогла выполнить прыжок в третьей попытке квалификации, притом что в первых двух попытках сделала заступ и, таким образом, не сумела квалифицироваться в финал соревнований.

Ранее World Athletics утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским спортсменам.