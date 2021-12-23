World Athletics утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским спортсменам

Короткая ссылка
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса для российских спортсменов, который необходим для участия в международных соревнованиях в 2022 году.
World Athletics утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским спортсменам
  • Reuters
  • © Kirby Lee

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Athletics, заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены лишь с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене. Легкоатлет за последние 12 месяцев должен входить в пул допинг-тестирования.

На время приостановки членства ВФЛА в World Athletics российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только в статусе нейтральных спортсменов.

Ранее в ВФЛА выразили надежду, что Россия выступит на ЧМ-2022 полноценной командой.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить