World Athletics утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса российским спортсменам

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) утвердила процедуру выдачи нейтрального статуса для российских спортсменов, который необходим для участия в международных соревнованиях в 2022 году.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу World Athletics, заявки на получение нейтрального статуса будут рассмотрены лишь с приложенными официальными письмами от Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА), в которых будет содержаться полная информация о спортсмене. Легкоатлет за последние 12 месяцев должен входить в пул допинг-тестирования.

На время приостановки членства ВФЛА в World Athletics российские легкоатлеты могут выступать на зарубежных стартах только в статусе нейтральных спортсменов.

Ранее в ВФЛА выразили надежду, что Россия выступит на ЧМ-2022 полноценной командой.