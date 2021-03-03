Третий титул Логинова и эффектный дебют Надыршиной: российские сноубордисты выиграли общий зачёт ЧМ в Словении

Российские сноубордисты выиграли общий зачёт чемпионата мира в поворотных дисциплинах, прошедший 1 и 2 марта в Словении. 17-летняя София Надыршина на своём дебютном первенстве планеты выиграла золото и серебро, став самой молодой чемпионкой в слаломе. Дмитрий Логинов к своим двум медалям высшего достоинства с прошлого турнира добавил золото и бронзу. Третье место также занял Андрей Соболев, который дважды уступал Логинову в плей-офф турнира.

В словенской Рогле состоялся чемпионат мира по сноуборду в поворотных дисциплинах. Российские спортсмены стали его настоящими триумфаторами — они выиграли пять медалей из 12 возможных, а Дмитрий Логинов и Софья Надыршина завоевали золотые награды, попутно установив ряд исторических достижений.

До пандемии коронавируса предполагалось, что объединённый чемпионат мира по сноуборду и фристайлу 2021 года пройдёт в китайскому Чжанцзякоу, где спортсмены протестируют олимпийские трассы. Но затем соревнования пришлось перенести в Калгари, а когда Канада отказалась от их проведения, их поделили между Швецией, Словенией, Казахстаном и США. Расположенному на одноимённой горе курорту Рогла достались слаломные дисциплины, в которых разыгрывались четыре комплекта наград.

Российские сноубордисты по умолчанию были главными фаворитами в споре за медали мирового первенства. В мужских стартах Кубка мира этого сезона призёрами были сразу пятеро человек, а Дмитрий Логинов прямо перед приездом в Словению возглавил общий зачёт, сделав победный дубль на этапе в «Банном» — так же как на чемпионате мира два года назад. У женщин в элиту стремительно ворвалась 17-летняя Софья Надыршина, выигравшая в январе два золота и серебро вдобавок к декабрьским победам на юниорском первенстве планеты.

В понедельник чемпионат мира открылся соревнованиями в параллельном гигантском слаломе — теперь для «поворотников» это единственная олимпийская дисциплина. Уже по квалификации было видно, что россияне были настроены серьёзно. Игорь Слуев, Дмитрий Логинов и Андрей Соболев заняли три первых места, что позволяло им в плей-офф выбирать для себя более скоростные и удобные трассы. Надыршина показала четвёртое время, уступив только немецким девушкам.

В плей-офф Слуев выбыл уже в первом раунде, а Логинов и Соболев дошли до полуфинала, где встретились друг с другом. Действующий обладатель титула оказался на 0,07 секунды быстрее и пробился в решающий заезд, где его соперником стал 40-летний итальянец Роланд Фишналлер — он принимал участие в чемпионатах мира ещё тогда, когда Логинов не отпраздновал первый день рождения.

Финал получился очень напряжённым, и до последнего момента не было понятно, кто одержит победу. Россиянин смог опередить соперника лишь на одну сотую секунды. Так Логинов стал трёхкратным чемпионом мира по сноуборду, причём самым молодым в истории — всего месяц назад ему исполнился 21 год. Соболев тоже не остался без награды. В малом финале он завоевал бронзу в споре с южнокорейцем Ким Сан Кёмом и стал четырёхкратным призёром чемпионатов мира.

До финала женских соревнований добралась и Надыршина. Она уверенно выиграла два первых раунда, после чего в полуфинале дождалась ошибки от опытной австрийки Юлии Думовиц. В заезде за золото россиянку ждала действующая чемпионка мира Селина Йорг из Германии. Поначалу уроженка Сахалина вырвалась вперед и везла около полусекунды сопернице, но к концу дистанции Йорг смогла вырваться вперёд и оставила дебютантку с серебром.

Уже на следующий день сноубордистам предстояло разыграть медали на трассах для параллельного слалома. Вновь в квалификации себя проявили Логинов, Соболев и Надыршина, возглавившие посев в заездах на выбывание. Правда, мужчинам в этот раз это не помогло добраться до решающей схватки — после двух успешных раундов плей-офф они споткнулись на австрийцах Беньямине Карле и Андреасе Проммеггере. В споре же за бронзу друг с другом вновь повезло Логинову. Он опередил Соболева всего лишь на две сотые секунды. Чемпионом мира стал Карл, для которого этот титул стал уже пятым в карьере — первый он завоевал ещё 12 лет назад.

У Надыршиной же соревнования в параллельном слаломе, где она возглавляет зачёт Кубка мира, сложились гораздо успешнее. Для выхода в финал ей потребовалось разобраться с австрийкой Сабин Шоффманн, показавшей худшее время из квалифицировавшихся, вновь огорчить Дуймовиц и взять реванш у Йорг. Россиянка получила второй шанс завоевать золото. Правда, соперница ей досталась более чем серьёзная — лидер Кубка мира во всех поворотных дисциплинах немка Рамона Хофмайстер.

Надыршина опять начала финал очень агрессивно, и Хофмайстер пришлось сильно рисковать, чтобы сократить отставание. В какой-то момент немка не выдержала и допустила ошибку, проехав ворота по слишком широкому радиусу. Надыршина же продолжала проходить каждое следующее препятствие близко к идеалу и первой пересекла финиш. В 17 лет она стала самой юной чемпионкой мира в слаломе и принесла сборной России первое золото женских соревнований после Екатерины Тудегешевой в 2013 году.

«Сегодня был боевой настрой, после вчерашнего серебра, как после поражения. Изо всех сил стремилась к этой победе и мечтала о ней, это для меня высшая награда. Всегда хочется выигрывать, но особенно, когда знаешь, что можешь это сделать. Очень хотелось выиграть, доказать всем, всей стране, что мы не просто так приехали на этот чемпионат мира. Я ехала соревноваться, выигрывать эти медали. Чемпионат мира — тот старт, которого особенно ждешь, тем более что в этом году мы не знали точно, состоится он или нет. Я была настроена очень серьёзно», — сказала Надыршина ТАСС после победы.

Двухдневные соревнования в Рогле стали для сборной России стали самыми успешными в истории чемпионатов мира по сноуборду. Ещё никогда спортсмены не завоёвывали сразу пять медалей — до этого рекордом было три награды на нескольких турнирах. 6 марта слаломисты вновь будут состязаться в Рогле, но теперь уже в рамках предпоследнего этапа Кубка мира. Завершится сезон 21 марта в немецком Берхтесгадене.