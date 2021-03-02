Россияне выиграли зачёт ЧМ по сноуборду в параллельных дисциплинах

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Российские сноубордисты заняли первое место в медальном зачёте чемпионата мира в словенской Рогле в параллельных дисциплинах.
Россияне выиграли зачёт ЧМ по сноуборду в параллельных дисциплинах
  • РИА Новости
  • © Александр Кондратюк

Российская команда завоевала два золота, одно серебро и две бронзы.

Победу одержали Дмитрий Логинов в параллельном гигантском слаломе и София Надыршина в параллельном слаломе. Логинов также завоевал бронзу в параллельном слаломе, а Надыршина — серебро в параллельном гигантском слаломе. Кроме того, бронзу в параллельном гигантском слаломе России принёс Андрей Соболев.

Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сноубордиста Логинова на ЧМ.

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