Россияне выиграли зачёт ЧМ по сноуборду в параллельных дисциплинах
- РИА Новости
- © Александр Кондратюк
Российская команда завоевала два золота, одно серебро и две бронзы.
Победу одержали Дмитрий Логинов в параллельном гигантском слаломе и София Надыршина в параллельном слаломе. Логинов также завоевал бронзу в параллельном слаломе, а Надыршина — серебро в параллельном гигантском слаломе. Кроме того, бронзу в параллельном гигантском слаломе России принёс Андрей Соболев.
Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на победу сноубордиста Логинова на ЧМ.