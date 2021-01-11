Золотой дубль Ивановой и победы Третьякова и Никитиной: главные события начала января в зимних видах спорта

Россиянка Татьяна Иванова завоевала две золотые медали на чемпионате Европы по санному спорту и стала самой титулованной атлеткой в истории турнира. Александр Третьяков и Елена Никитина выиграли индивидуальные соревнования на первенстве континента среди скелетонистов, а Игорь Слуев и София Надыршина одержали первые победы в своей карьере на этапе Кубка мира по сноуборду. RT рассказывает о главных событиях начала января в зимних видах спорта.

Два золота России в скелетоне

В минувшие выходные прошли первые в 2021 году чемпионаты Европы по зимним видам спорта. В немецком Винтерберге состязались бобслеисты и скелетонисты, а в латвийской Сигулде — саночники. Оба турнира получились более чем успешными для российских спортсменов: уже в пятницу золотые награды завоевали скелетонисты Александр Третьяков и Елена Никитина.

Первым победу одержал 35-летний олимпийский чемпион Сочи. В соревновании мужчин он на 0,17 секунды опередил своего главного соперника — латыша Мартинса Дукурса — и завоевал второе золото континентального первенства в карьере. Свою первую медаль высшей пробы Третьяков взял в далёком 2007 году.

«Золотая медаль — всегда хорошо, и мы довольны результатом Александра. Он всё сделал, как мы и планировали... Третьяков и в старте добавил, и хорошо проехал на скелетоне Дирка Маченца», — приводит слова старшего тренера сборной России Дениса Алимова «Р-Спорт».

«Александр лидировал после первого заезда, а во втором уже немного подстраховался в самом начале для того, чтобы исключить вылет из колеи и хорошо пройти стартовый вираж, который очень важен на этой трассе», — добавил специалист.

Победное начинание Третьякова поддержала Елена Никитина. Её соперничество с четырёхкратной чемпионкой мира — немкой Тиной Херман — получилось куда более захватывающим. После первой попытки хозяйка соревнований лидировала, опережая россиянку на 0,02 секунды. Однако второй заезд Елена прошла идеально и в итоге выиграла у представительницы Германии 0,06 секунды. После окончания соревнований спортсменка призналась, что для неё победа в Винтерберге стала настоящим чудом.

«Здесь каждый год проводятся этапы Кубка мира, и сейчас я наконец-то выиграла — с девятой попытки. Когда финишировала, понимала, что проехала второй заезд лучше, чем первый. Но знала, что немки на своей трассе чувствуют себя намного увереннее и едут быстрее... Мне тренер перед второй попыткой сказал: «Если ты проедешь спокойно, то выиграешь». И я даже не смотрела на результаты соперниц», — призналась Никитина после гонки.

В свою очередь, Денис Алимов порадовался, что его подопечная в непростой момент не дрогнула и проявила бойцовский характер.

«После первого заезда мы исправили ошибки, которые она допустила, и вторую попытку Елена прошла гораздо лучше, у неё всё хорошо получилось», — объяснил тренер.

Для 28-летней москвички эта победа на ЧЕ стала четвёртой в карьере, благодаря чему ей удалось повторить рекорд немки Ани Хубер по количеству золотых наград на континентальных первенствах. Также россиянка защитила чемпионское звание, которое завоевала год назад в Сигулде.

Завершился же турнир знаковой для российской команды бронзой Ростислава Гайтюкевича, Ильи Малых, Михаила Мордасова и Руслана Самитова в соревновании бобов-четвёрок. Эта медаль стала для России первой за шесть лет наградой в этом виде программы на ЧЕ (в 2015-м экипаж Александра Касьянова взял серебро). Успех Гайтюкевича и его партнёров президент Федерации бобслея России Елена Аникина назвала «глотком свежего воздуха».

«Я очень надеюсь, что этот успех станет для Ростислава и остальных ребят сильнейшим стимулом для достижения высоких результатов на оставшихся этапах Кубка мира и мировом первенстве в Альтенберге. Мы очень долго шли к этой награде, она очень важна для всего российского бобслея», — цитирует функционера ТАСС.

Сборная России с двумя золотыми и одной бронзовой наградой завершила турнир на втором месте в медальном зачёте, пропустив вперёд только хозяев, которые собрали восемь из 16 наград (3—3—2).

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Рекорд Ивановой в санном спорте

Тем временем почин скелетонистов и бобслеистов в Сигулде поддержали российские саночники. Им также удалось завершить чемпионат Европы с двумя золотыми медалями и одной бронзовой в активе. Главной героиней первенства в составе отечественной сборной стала Татьяна Иванова.

В воскресенье 29-летняя спортсменка выиграла соревнования среди женщин, причём ей удалось оставить позади четырёхкратную олимпийскую чемпионку Натали Гайзенбергер. Немка уступила россиянке 0,052 секунды. Третье место заняла ещё одна отечественная саночница — Виктория Демченко.

«Конечно, я очень рада победе Ивановой и бронзе Демченко. В субботу мужчины остались без медалей и немного огорчили нас. А девочки поступили иначе — всё держится у нас на хрупких женских плечах. Я рассчитывала, что наша женская команда будет бороться здесь за медали и в итоге не обманулась в ожиданиях», — отметила президент Федерации санного спорта России Наталия Гарт.

После победы в личных соревнованиях Иванова помогла партнёрам завоевать золото в командной эстафете. В состав отечественной четвёрки также вошли Семён Павличенко и дуэт Всеволода Кашкина и Константина Коршунова. Россияне на 0,167 секунды опередили хозяев турнира.

Золотой дубль в Сигулде позволил Ивановой выйти на чистое первое место по количеству золотых наград в истории чемпионатов Европы по санному спорту. Теперь в её активе — восемь медалей высшей пробы, по этому показателю она опередила именитую немку Зильке Краусхар-Пилах.

В свою очередь, Павличенко стал шестикратным чемпионом Европы, сравнявшись с немцем Феликсом Лохом. Впереди ещё два представителя Германии, давно завершивших карьеру, — Ханс Ринн и Георг Хакль — в активе которых по семь наград высшей пробы.

Сборной России удалось занять первое место в медальном зачёте турнира, поскольку Германия и Латвия взяли лишь по одному золоту. Однако главный тренер национальной команды Сергей Чудинов призвал подопечных не придавать данному успеху слишком большое значение.

«После первого дня, который оказался безмедальным для нас, вечером прошло обсуждение. Были найдены нужные слова, которые, как показало воскресенье, дошли до нужных адресатов. Прежде всего, речь идёт о Павличенко, который (в субботу. — RT) в обоих заездах совершил одинаковые ошибки. Кашкину также беседа пошла на пользу. Ну а главной героиней турнира, конечно, стала Иванова... Сразу после эстафеты я призвал всех спортсменов не расплёскивать свои эмоции и спокойно порадоваться успеху. Главные старты у нас ещё впереди, порох нужно экономить», — отметил специалист.

Первые победы Слуева и Надыршиной в сноуборде

Ещё одним заметным событием для российских болельщиков в минувшие выходные стал золотой дубль россиян на этапе Кубка мира по сноуборду в швейцарском Скуоле. 21-летний Игорь Слуев и 17-летняя София Надыршина выиграли соревнования в параллельном гигантском слаломе, причём для обоих эти награды высшей пробы стали дебютными на Кубке планеты. Ранее Слуев занимал первое место на чемпионате России в параллельных дисциплинах, а Надыршина дважды становилась победительницей молодёжного чемпионата мира.

В Швейцарии они оказались сильнее куда более опытных соотечественников. В частности, в соревновании мужчин лишь на десятом месте остался олимпийский чемпион Сочи в данной дисциплине Вик Уайлд, а в 1/8 финала Слуев выбил из борьбы действующего чемпиона мира Дмитрия Логинова.

Надыршина же второй год подряд попадает в тройку на этапе КМ в Скуоле. В 2020-м она уступила только немке Рамоне Терезии Хофмейстер. На этот раз Софье удалось в последнем заезде обойти соперницу и взять у неё убедительный реванш.

«У меня первое место на Кубке мира в Швейцарии! Я очень рада, что этот год начался с победы. Спасибо болельщикам и тренерскому штабу», — написала россиянка в своём Instagram после окончания этапа.