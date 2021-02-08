Новый скандал с финским лыжником и двойной триумф сноубордистов: как россияне провели уикенд в зимних видах спорта

Российские лыжники не смогли побороться за медали в командном спринте на этапе Кубка мира в Ульрисехамне. В полуфинале Глеб Ретивых, выступавший в паре с Сергеем Устюговым, упал из-за столкновения с финном Вернери Сухоненом и не смог квалифицироваться в следующий раунд. Зато удача сопутствовала отечественным сноубордистам на домашнем этапе Кубка мира. Дмитрий Логинов одержал две победы в слаломе на состязаниях под Магнитогорском и возглавил общий зачёт. Саночник Семён Павличенко завершил сезон на третьем месте в рейтинге.

Очередное происшествие в лыжных гонках

Во второй день этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Ульрисехамне разыгрывались медали в командном спринте коньковым ходом. Сборную России, как и в субботу, представляли только Сергей Устюгов и Глеб Ретивых. Вдвоём они имели все шансы если не выиграть соревнования, то хотя бы попасть на пьедестал почёта, так как оба в личном спринте дошли до финала, а Ретивых стал вторым.

Однако российские лыжники закончили борьбу уже на стадии полуфинала. Почти всю предварительную гонку дела у команды шли хорошо — Устюгов берёг силы на первых двух этапах, а затем ускорился и передал эстафету Ретивых первым. Серебряному призёру субботних соревнований достаточно было в свою силу пробежать последний этап и финишировать рядом с основными соперниками, чтобы квалифицироваться в финал.

Когда до конца дистанции оставалось несколько сотен метров, Ретивых вдруг угодил в завал. Финн Вернери Сухонен, бежавший в паре с Йони Мяки, наехал ему на лыжу, упал и потянул за собой россиянина. Если бы этот инцидент произошёл на более раннем этапе, спасти гонку ещё было бы возможно, но у Ретивых в данном случае уже не было никаких шансов. Он финишировал лишь девятым, после чего раскритиковал действия финна.

«У нас прямо любовь с финской командой, получается. Очень обидно. Столько времени мечтали выступить с Сергеем вместе, спустя десять лет бежали с ним... Не знаю, как бегать без головы. Иду по ближнему радиусу, справа от меня только билборды, а слева — Сухонен. Зачем прыгать и меня срезать? Просто нагло прыгает мне на лыжи — в итоге падение. Вообще не понимаю, как такое может быть... Непонятно. Идёт поворот, я в ближнем радиусе, и финн хочет ещё куда-то. Специально прыгает на меня. Результат — падение. Я ничего не мог сделать. Впереди меня шёл человек, а у Вернери была возможность просто идти по своей траектории», — сказал Ретивых «Матч ТВ».

Спортсмен рассказал, что тренер российской сборной Маркус Крамер обратился по поводу действий Сухонена к рейс-директору Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьеру Миньере. Ретивых рассказал, что финн за свой манёвр даже не удостоился предупреждения.

Это уже не первый случай за последнее время, когда российские лыжники пострадали от столкновений с финскими спортсменами. Двумя неделями ранее между Александром Большуновым и Мяки произошёл контакт на финише эстафеты, из-за которого лидер Кубка мира остался на третьем месте. Россиянин не смог из-за этого сдержать эмоции и после гонки оттолкнул соперника, за что был дисквалифицирован.

Триумф сноубордистов в Магнитогорске

Горнолыжный курорт «Банное» рядом с Магнитогорском принял на выходных этап Кубка мира по сноуборду в слаломных дисциплинах. Эти соревнования стали последними перед чемпионатом мира, который состоится в начале марта в словенской Рогле. Удача на склонах Южного Урала сопутствовала в первую очередь мужской сборной России — за два дня она упустила только одну бронзовую медаль.

Героем этапа стал Дмитрий Логинов. Двукратный чемпион мира за весь сезон смог завоевать лишь одно серебро, а в «Банном» одержал сразу две победы. Сначала он в финале соревнований по параллельному гигантскому слалому обошёл партнёра по сборной Игоря Слуева, а затем в параллельном слаломе взял верх над Степаном Наумовым, завоевавшим свою первую медаль на этапах Кубка мира. Пополнил свою коллекцию наград и ветеран сборной Андрей Соболев — в традиционном слаломе он занял третье место.

После этапа в Магнитогорске россияне также возглавили все возможные мужские рейтинги Кубка мира. Логинов захватил лидерство в общем зачёте и в параллельном слаломе, а Слуев поднялся на первое место в зачёте «гиганта». В марте после чемпионата мира состоятся только два старта, и у российской сборной есть все шансы выиграть сразу три «Хрустальных глобуса».

К сожалению, не получилось удачно выступить у главной восходящей звезды сноуборда Софьи Надыршиной. 17-летняя спортсменка, которая перед визитом в Магнитогорск была лидером и общего, и слаломного зачётов Кубка мира, дважды уступала на трассе австрийке Сабине Шёффман и вылетала, не доходя даже до полуфиналов. Другим россиянкам заменить своего лидера не удалось, никто из них не завоевал медалей. Надыршина всё-таки смогла сохранить лидерство в зачёте параллельного слалома, но в общем опустилась на вторую строчку, пропустив немку Рамону Терезию Хофмайстер.

Неудачи саночников в Санкт-Морице

В санном спорте соревновательный сезон подошёл к концу. Итоги Кубка мира были подведены в швейцарском Санкт-Морице, где местная трасса из натурального снега и льда впервые за девять лет снова приняла у себя саночников.

Для российской сборной главным был вопрос, сможет ли Семён Павличенко удержаться на третьем месте в общем зачёте. В предыдущие четыре года российские спортсмены неизменно входили в тройку лидеров, и нынешний сезон не стал исключением. Хотя сам спортсмен занял лишь 16-е место, его главный конкурент Доминик Фишналлер из Италии оказался всего на строчку выше. Правда, в малом зачёте мужских одиночных саней Павлюченко в первой тройке не удержался. Его выбил оттуда победитель этапа Нико Глайршер из Австрии.

Мужские соревнования проходили в субботу, а в воскресенье на Санкт-Мориц обрушился сильный снегопад, из-за которого результаты в женских одиночных санях преподнесли немало сюрпризов, а командную эстафету пришлось отменить. Непогода даже не позволила сборной Украины добраться до трассы — дорогу от её гостиницы так и не успели расчистить. У россиянки Татьяны Ивановой к последнему этапу тоже оставался шанс попасть в первую тройку Кубка мира, но она заняла предпоследнее место и закончила сезон пятой в женском общем зачёте.