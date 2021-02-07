Лыжник Ретивых — о своём падении: у нас любовь с финской командой, получается

Российский лыжник Глеб Ретивых прокомментировал падение в полуфинале командного спринта на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.

«Не знаю, как так. У нас любовь с финской командой, получается. Очень обидно. Столько лет мечтали с Сергеем Устюговым бегать вместе. И вот спустя десять лет побежали. Обидно. Не знаю, как бегать «без головы». Если я иду в ближнем радиусе: справа от меня билборд, слева идёт финн, то зачем меня срезать и просто нагло прыгать мне на лыжи? И в итоге падение. Вообще не понимаю, как такое может быть. Я ничего не мог сделать, потому что впереди меня шёл человек, а у финна была возможность просто идти по своей траектории. Не знаю, что он хотел этим сделать, — приводит слова Ретивых «Матч ТВ».

Ретивых упал во время прохождения дистанции вместе с финским спортсменом, в результате чего российская команда финишировала девятой.

Ранее сообщалось, что падение Ретивых не позволило россиянам выйти в финал командного спринта на этапе КМ в Ульрисехамне.