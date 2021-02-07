Сборная России обратится в FIS по эпизоду с падением Ретивых

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Главный тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер намерен обратиться к рейс-директору Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) Пьеру Миньере по поводу инцидента, в результате которого лыжник Глеб Ретивых упал в полуфинале командного спринта.
Сборная России обратится в FIS по эпизоду с падением Ретивых
  • Reuters

«Я обсудил ситуацию с Крамером, он сказал, что будет отправлять всю информацию Пьеру Миньере, чтобы за такие эпизоды наказывали. Сейчас даже жёлтые карточки никто не получает. Если у человека будет предупреждение, то он в таких ситуациях будет действовать осторожнее. А пока же это всё остаётся безнаказанным. Маркус уже поднимал этот вопрос на «Тур де Ски», но там каждый раз новое видение ситуации. В итоге мы ничего не можем добиться, а апелляции ни к чему не приводят. На повторе видно, что финн идёт слева от меня, а после — резко вправо. Траектория у финна была свободной. Я не знаю, зачем он стал смещаться вправо. Возможно, он устал и голова у него отключилась», — цитирует ТАСС прямой эфир Ретивых в Instagram.

Ретивых столкнулся с финским лыжником Вернери Сухоненом, из-за чего не смог выйти в финал со своей командой.

Ранее финский лыжник прокомментировал столкновение с Ретивых на этапе КМ.

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