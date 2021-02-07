Легков высказался о падении Ретивых в полуфинале командного спринта на КМ

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Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков объяснил падение россиянина Глеба Ретивых в полуфинале командного спринта на этапе Кубка мира в шведском Ульрисехамне.
Легков высказался о падении Ретивых в полуфинале командного спринта на КМ
  • © РИА Новости / Александр Вильф

«Глебу стоило идти поближе к лидерам, держать позицию. Его немного со спуска стали наезжать, он переместился на пятую позицию, и финн наехал ему на лыжу. В принципе, финский лыжник в тот момент не мешал Глебу, но затем финн упал и потащил за собой Ретивых. Чтобы подобного не происходило, надо держаться на первой, второй или третьей позициях. Это борьба, спринтерская дистанция, здесь уже не догнать. Сложно сказать, какое место мы в итоге заняли бы, если бы финн не зацепил. Понятно, что у Глеба очень хорошие спринтерские качества. Думаю, мы однозначно были бы в финале. Но получилось как получилось. Полуфинал должны были проходить спокойно. Бились бы за призовые места. Все хотели, чтобы наши сегодня победили. Состояние позволяло бороться за первое место», — заявил Легков в эфире телеканала «Матч ТВ». 

Ретивых упал в результате столкновения с финским лыжником, и в итоге российская команда финишировала девятой, не попав в финал командного спринта.

Ранее лыжник Ретивых высказался о своём падении.

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