Российские сноубордисты заняли весь подиум в параллельном слаломе на этапе КМ
Российские сноубордисты завоевали все три медали в параллельном слаломе на этапе Кубка мира, который проходит в Челябинской области.
- © РИА Новости / Александр Кондратюк
Лучший результат продемонстрировал Дмитрий Логинов. Второе и третье места заняли Степан Наумов и Андрей Соболев.
У женщин лучшей в этой дисциплине стала швейцарка Джулия Цогг.
Ранее сообщалось, как россияне выступают на этапах зимних КМ и ЧМ.
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