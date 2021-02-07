Российские сноубордисты заняли весь подиум в параллельном слаломе на этапе КМ

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Российские сноубордисты завоевали все три медали в параллельном слаломе на этапе Кубка мира, который проходит в Челябинской области.
Российские сноубордисты заняли весь подиум в параллельном слаломе на этапе КМ
  • © РИА Новости / Александр Кондратюк

Лучший результат продемонстрировал Дмитрий Логинов. Второе и третье места заняли Степан Наумов и Андрей Соболев.

У женщин лучшей в этой дисциплине стала швейцарка Джулия Цогг.

Ранее сообщалось, как россияне выступают на этапах зимних КМ и ЧМ.

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