Российские сноубордисты заняли весь подиум в параллельном слаломе на этапе КМ

Российские сноубордисты завоевали все три медали в параллельном слаломе на этапе Кубка мира, который проходит в Челябинской области.

© РИА Новости / Александр Кондратюк

Лучший результат продемонстрировал Дмитрий Логинов. Второе и третье места заняли Степан Наумов и Андрей Соболев. У женщин лучшей в этой дисциплине стала швейцарка Джулия Цогг. Ранее сообщалось, как россияне выступают на этапах зимних КМ и ЧМ.