Дубль Рылова, подвиг Далалояна и Нагорного и US Open Медведева: лучшие спортсмены России 2021 года по версии RT

Пловец Евгений Рылов стал лучшим российским спортсменом в 2021 году по версии RT. Он завоевал два золота на токийской Олимпиаде и помог выиграть серебро в эстафете. В тройку главных звёзд уходящего года также вошли чемпион US Open Даниил Медведев и герой командных соревнований по гимнастике Никита Нагорный. Главные российские спортсмены, радовавшие болельщиков в уходящем году, — в материале RT.

10. Ислам Махачев (ММА)

Ислам Махачев ярче всех из россиян проявил себя в ММА в 2021 году. Он одержал три победы в UFC, доведя текущую беспроигрышную серию в промоушене до девяти схваток. Мало кому удавалось в течение последних 12 месяцев хотя бы выходить в клетку так часто, не говоря уже о том, чтобы выигрывать все схватки, но 30-летний боец справился с этим.

В первом поединке года Махачев встречался с Дрю Добером и взял верх благодаря удушающему приёму. Таким же был итог схватки с Тиаго Мойзесом. Но если с ними россиянин боролся достаточно долго, то для следующей победы ему хватило двух с половиной минут. В октябре Махачев должен был встретиться с Рафаэлем дос Аньосом, но ветеран UFC отказался от боя. Его соперником стал Дэн Хукер. Российский боец применил кимуру и вынудил оппонента сдаться. По итогам 2021 года Махачев поднялся с 12-го места в рейтинге лёгкого веса на четвёртое.

Поспорить с Махачевым за звание лучшего бойца смешанных единоборств мог бы Пётр Ян, но для него год прошёл не так здорово. После обидного поражения от Алджэмейна Стерлинга он так и не дождался реванша, поэтому пришлось биться за временный титул чемпиона с Кори Сэндхагеном. Россиянин одержал победу, но подарил болельщикам чуть меньше эмоций, чем Махачев.

9. Муса Евлоев (борьба)

Ещё одним героем борцовского фронта в 2021 году стал Муса Евлоев. Задолго до Олимпиады в Токио он чётко обозначил, что едет только за золотом, дважды победив на чемпионатах мира по греко-римской борьбе. Незадолго до Игр он подтвердил свою форму, выиграв два международных турнира и чемпионат Европы, во время которого отдал соперникам только одно очко во всех схватках.

На главном турнире года 28-летний Евлоев тоже выглядел убедительно. После трёх выигранных схваток ему представился шанс сразиться за золото с действующим олимпийским чемпионом Артуром Алексаняном из Армении. Поединок ожидался упорный, но россиянин уже после первого периода повёл со счётом 5:0, чего хватило для победы. К тому моменту он не проигрывал на международных стартах больше трёх лет.

8. Максим Буров (фристайл)

В лыжной акробатике в минувшем году не было спортсмена лучше Максима Бурова. 23-летний россиянин выиграл абсолютно всё, что позволял календарь в его дисциплине. Главным достижением стал победный дубль на мартовском чемпионате мира. Сначала уроженец Ярославля защитил титул в личных соревнованиях, что до него удавалось сделать лишь трём акробатам в истории, а затем отпраздновал успех и в командном турнире.

Кто-то может возразить, что чемпионат мира в Алма-Ате не был показательным, так как в нём не участвовала сильная китайская сборная. Но когда она приехала на этапы Кубка мира в новом сезоне, Буров продолжил ковать одну победу за другой. В декабре он выиграл четыре старта из четырёх возможных. Россиянин вышел на пятое место среди мужчин по количеству побед в рамках Кубка мира (14), притом что всё ещё остаётся довольно молодым спортсменом для своего вида. Само собой, в 2021 году Буров также завоевал «Хрустальный глобус» — второй в карьере.

7. Андрей Василевский и Никита Кучеров (хоккей)

Андрея Василевского и Никиту Кучерова нельзя отделять друг от друга. Они вдвоём повторили успешный поход за Кубком Стэнли с «Тампа-Бэй Лайтнинг», вновь став самыми незаменимыми членами этой команды.

Для Кучерова сезон-2020/21 сразу начался с плей-офф. Весь регулярный чемпионат он пропустил из-за операции на бедре. Поверить в то, что он после такого перерыва легко заиграет с прежней эффективностью, было невозможно. Однако россиянин сломал все стереотипы. В первом же матче после возвращения Кучеров оформил дубль и сделал голевую передачу. В дальнейшем он набрал 32 очка в 23 матчах и во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром Кубка Стэнли.

Самым полезным игроком плей-офф Кучеров называл Василевского, и с ним оказалась согласна лига. Российский вратарь стал первым за девять лет игроком своего амплуа, выигравшим «Конн Смайт Трофи». Он помог «Тампе» одержать 16 побед при семи поражениях и провёл пять матчей «на ноль», став шестым голкипером в истории НХЛ, которому это удалось. При этом Василевский был хорош и до розыгрыша Кубка Стэнли, и после — в 2021-м он установил рекорд НХЛ по общему количеству побед за календарный год.

6. Абдулрашид Садулаев (вольная борьба)

Для Абдулрашида Садулаева 2021-й стал ещё одним годом без поражений. Он выиграл все схватки, в которых выходил на ковёр, в том числе на двух главных турнирах сезона — Олимпийских играх и чемпионате мира.

В Токио 25-летний спортсмен приехал за свой второй золотой медалью и на пути к финалу не отдал ни одного очка. Только в последнем бою ему встретился достойный противник — американец Кайл Снайдер, который последним побеждал Садулаева. Но равный поначалу поединок всё равно закончился победой россиянина, которому впоследствии доверили нести флаг сборной на церемонии закрытия Игр.

Спустя два месяца в Осло прошёл чемпионат мира, и Садулаев стал единственным олимпийцем, который решил на него поехать. Там он выступил почти так же, как в Токио — не испытал проблем с выходом в финал и завоевал золото в очередной схватке со Снайдером, только теперь победив его всухую. Уроженец Дагестана стал самым молодым пятикратным чемпионом мира по вольной борьбе и лишь восьмым спортсменом, кто выиграл столько титулов. В 2021 году Садулаев стал ещё ближе к тому, чтобы считаться лучшим борцом в истории.

5. Артур Далалоян (спортивная гимнастика)

Для Артура Далалояна олимпийский год начался со спортивной трагедии. За день до вылета на апрельский чемпионат Европы он отрабатывал вольные упражнения, как вдруг получил травму — полный разрыв ахиллова сухожилия. До Игр оставалось три месяца, а врачи констатировали, что на восстановление уйдёт полгода. Казалось, как и пятью годами ранее, на Олимпиаде пришлось поставить крест.

Но произошло настоящее чудо — Далалоян приложил максимум усилий, чтобы как можно скорее вернуться в строй, и прямо перед Играми врачи разрешили ему работать на четырёх снарядах. А уже в Японии он решил, что будет исполнять полную программу. Без его опорного прыжка у сборной России оставалось бы очень мало шансов на медали в командном турнире, не говоря о том, что и сам Артур уже не мог бы состязаться в многоборье.

Каждый выход Далалояна на помост мог закончиться катастрофой и для него, и для напарников. Однако он выдержал квалификацию, а в финале даже прибавил и заработал ещё больше очков в общую копилку. Если бы Артур хоть раз оступился из-за травмированной ноги, золото бы досталось Японии, но благодаря его героизму российские гимнасты одержали победу впервые за 25 лет. В дальнейшем Далалоян также выступил в индивидуальном многоборье и занял шестое место.

4. Александр Большунов (лыжные гонки)

Для Александра Большунова 2021 год начался со второй подряд победы на «Тур де Ски». Новый триумф на главной лыжной многодневке получился ещё более убедительным — россиянин ни на одном из восьми этапов не оказывался за пределами первой тройки, а также третьим в истории выиграл пять гонок подряд на «Тур де Ски». Его отрыв от ставшего вторым француза Мориса Монифика составил 3:23,9 и стал самым большим за всю историю.

Но для Большунова главным в этом году было другое соревнование — чемпионат мира в Оберстдорфе, на котором он рассчитывал завоевать свою первую золотую медаль. После спринта, в котором он финишировал четвёртым, эту задачу удалось выполнить в скиатлоне. В 30-километровой гонке Большунов на последних километрах дистанции остался один против пятерых норвежцев, но сумел одолеть их всех.

Затем у него было серебро в эстафете и бронза в командном спринте, а завершился чемпионат мира едва ли не самым скандальным эпизодом на турнире. В марафоне на 50 км Большунов снова в одиночку остался противостоять Йоханнесу Клебо и Эмилю Иверсену. Россиянин первым зашёл на финишную прямую, но в результате контакта с Клебо сломал палку и остался третьим. После долгих разбирательств победитель был дисквалифицирован, и Большунов поднялся на второе место.

Чемпионат мира не был последним стартом для Большунова. Он выиграл следующую гонку в Кубке мира и довёл количество побед за сезон до десяти. К тому времени уже было очевидно, что «Большой хрустальный глобус» снова достанется ему, и Большунов боролся за то, чтобы выиграть его с самым большим отрывом в истории. Если бы не отмена нескольких этапов, российский лыжник наверняка бы этого добился. В итоге он закончил сезон с преимуществом в 965 очков, показав второй результат в истории.

3. Никита Нагорный (спортивная гимнастика)

Олимпиада в Токио стала прорывом для российской спортивной гимнастики, и во многом это произошло благодаря Никите Нагорному. Он был лидером команды, которая спустя 25 лет вернулась на высшую ступень пьедестала почёта. Именно на его долю выпал самый волнительный момент соревнований — от того, как Никита выступит на вольных упражнениях, зависела судьба золота. Нагорный выдержал это напряжение и позволил сборной России одержать победу с отрывом в 0,103 балла от Японии.

Ещё одного достижения Нагорный добился через два дня. Он выступил в личном многоборье, в котором у россиян не было медалей те же 25 лет. В этом виде россиянин был действующим чемпионом мира, так что попадание в тройку призёров было ожидаемым. Нагорный в итоге стал бронзовым призёром, уступив всего лишь 0,034 балла в споре за серебро. Он также пробился в три финала отдельных упражнений и в последнем из них ещё пополнил свою копилку наград — бронзой на перекладине.

Играми в Токио успехи Нагорного в 2021 году не ограничиваются. Перед этим он также удачно выступил на чемпионате Европы. 24-летний спортсмен во второй раз подряд победил в личном многоборье и завоевал золото в вольных упражнениях. Ко всему этому он также добавил два серебра — в упражнениях на коне и кольцах.

2. Даниил Медведев (теннис)

Пока что Даниил Медведев каждый свой год проводит лучше предыдущего и покоряет новые вершины. В 2021-м он выиграл свой первый турнир Большого шлема. Знаменательное для российского тенниса событие произошло на Открытом чемпионате США. Медведев добрался до финала, проиграв только один сет, и встретился с Новаком Джоковичем. Серб был в одном шаге от четвёртой подряд победы на мейджоре, но Медведев не пожалел своего соперника и не позволил ему насладиться триумфом.

Российский теннисист взял у Джоковича реванш за поражение в финале Australian Open-2021, где он тоже пытался выиграть престижный титул. К достижениям Медведева в этом году также относятся первые выигранные матчи на «Ролан Гаррос», победа на «Мастерсе» в Торонто и выход в решающий матч Итогового турнира ATP. Кроме того он прочно закрепился на второй строчке мирового рейтинга, став первым за 16 лет теннисистом не из «Большой четвёрки», которому это удалось.

Личные успехи Медведеву удавалось совмещать и с командными достижениями. В составе сборной России он выиграл ATP Cup и помог впервые за 15 лет победить в Кубке Дэвиса, а также выступил как представитель Европы в Кубке Лэйвера, добавив и этот трофей в свою коллекцию.

1. Евгений Рылов (плавание)

1996-й — год, когда российские пловцы в последний раз становились олимпийскими чемпионами, и год, когда в плавании на спине началась золотая эпоха американских спортсменов, не подпускавших никого к вершине олимпийского подиума на дистанциях 100 и 200 метров. Обе эти серии, длившиеся четверть века, сумел прервать Евгений Рылов. В Токио он стал седьмым в истории чемпионом, сделавшим победный дубль в плавании на спине.

Первую из своих золотых медалей Рылов завоевал на стометровке, которая не является его профилирующей дисциплиной, что подтверждали предварительные заплывы. Однако в финале он финишировал первым, побив при этом рекорд Европы. Всего две сотые секунды Рылов выиграл у соотечественника Климента Колесникова.

Перед финалом заплыва на 200 метров, в котором Рылов уже был главным фаворитом, он принял участие в эстафете 4 х 200 метров вольным стилем и помог завоевать серебро, преодолев свой этап со вторым временем в команде. Этот заплыв тоже получился нервным — от финишировавших третьими австралийцев россиян отделили три сотые секунды.

На 200-метровке Рылов сразу дал понять, что не упустит золото. В финальном заплыве он захватил лидерство и удерживал его до конца, в итоге выиграв почти секунду у американца Райана Мёрфи. Параллельно Рылов установил олимпийский рекорд и сейчас является единственным его обладателем из России. После таких невероятных достижений 25-летний пловец не ушёл отдыхать — он ещё дважды участвовал в эстафетах, но они не принесли новых наград.