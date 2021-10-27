Forbes включил Панарина, Кучерова и Бобровского в топ-10 высокооплачиваемых игроков НХЛ

Три российских хоккеиста вошли в десятку самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по версии Forbes.

Рейтинг опубликован на сайте Forbes.

Среди россиян наивысшее место занял нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин, который расположился на шестой строчке с зарплатой $11,2 млн. На девятой позиции оказался форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров ($10,3 млн), а замыкает рейтинг голкипер «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский ($10,1 млн).

Самым высокооплачиваемым игроком лиги назван Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» ($16,4 млн), второе место занимает Остон Мэттьюс из «Торонто Мэйпл Лифс» ($12,2 млн), а третье — Эрик Карлссон из «Сан-Хосе Шаркс» ($12,1 млн).

Ранее сообщалось, что капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин установил новый рекорд НХЛ, превзойдя достижение легендарного канадца Уэйна Гретцки.