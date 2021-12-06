Медведев: сборная России больше порадовалась Кубку Дэвиса, когда рядом не было камер

Короткая ссылка
Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как сборная России отпраздновала победу в Кубке Дэвиса.

«Я очень рад был, но сейчас чуть отпустило, потому что столько всего было за кулисами. Мы не кушали. Поэтому сейчас немножко нет сил. Наверное, это такая русская натура, что мы больше радовались, когда не было камер. Там было и празднование, и пляски. Как только камеры появлялись, всё становилось более цивильно, спокойно», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

По его словам, он очень рад за команду и совершенно не важно, кто именно приносил ей очки, так как любой был готов выйти и сыграть за сборную.

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах. 

Ранее Рублёв назвал воспоминанием на всю жизнь победу на Кубке Дэвиса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить