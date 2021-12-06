Медведев: сборная России больше порадовалась Кубку Дэвиса, когда рядом не было камер

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, как сборная России отпраздновала победу в Кубке Дэвиса.

«Я очень рад был, но сейчас чуть отпустило, потому что столько всего было за кулисами. Мы не кушали. Поэтому сейчас немножко нет сил. Наверное, это такая русская натура, что мы больше радовались, когда не было камер. Там было и празднование, и пляски. Как только камеры появлялись, всё становилось более цивильно, спокойно», — приводит слова Медведева «Матч ТВ».

По его словам, он очень рад за команду и совершенно не важно, кто именно приносил ей очки, так как любой был готов выйти и сыграть за сборную.

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.

Ранее Рублёв назвал воспоминанием на всю жизнь победу на Кубке Дэвиса.