Рублёв о победе на Кубке Дэвиса: воспоминание на всю жизнь

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями после завоевания Кубка Дэвиса в составе национальной сборной.

«Игры за сборную — это что-то особенное. Когда ты находишься с командой, то вы проводите вместе время, чего нет в сезоне. Бывает, конечно, но это случается, наверное, раз за сезон. Здесь это происходит каждый день с утра до вечера. А здесь десять дней вы вместе. Воспоминание на всю жизнь», — приводит слова Рублёва «Матч ТВ».

Он также признался, что идея дать поддержать трофей его маме и матери Даниила Медведева принадлежит Евгению Донскому. По словам Андрея, Медведев понёс кубок к трибунам именно после слов Евгения.

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.

Ранее Аслан Карацев назвал историческим моментом победу сборной России на Кубке Дэвиса.