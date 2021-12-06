Карацев назвал историческим моментом победу сборной России на Кубке Дэвиса

Российский теннисист Аслан Карацев поделился эмоциями после завоевания Кубка Дэвиса в составе национальной сборной.

«Исторический момент. Давно не выигрывали Кубок Дэвиса. Очень хорошую игру показали Медведь, Рубль. Все рады, все довольны», — цитирует Карацева «Матч ТВ».

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.

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