Донской объяснил, почему российский теннис сейчас на подъёме

Российский теннисист Евгений Донской поделился эмоциями после завоевания Кубка Дэвиса в составе национальной сборной.

«Понятно дело, что все счастливы. Было много эмоций. Тяжелее смотреть в таких ситуациях. Хотя когда смотришь их матчи на других турнирах, то все равно переживаешь. Но здесь тяжелее. Почему в этом году теннис в России на подъеме? Потому что ребята работали, впахивали долгое время и пришли к своим результатам», — приводит слова Донского «Матч ТВ».

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах.

Ранее мама Медведева призналась, что опустошена после победы сына в финале Кубка Дэвиса.