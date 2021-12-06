Мама Медведева призналась, что опустошена после победы сына в финале Кубка Дэвиса

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Ольга Медведева, мама российского теннисиста Даниила Медведева, отреагировала на победу сына в составе сборной в финале Кубка Дэвиса.

«Я после победы настолько опустошена. Даже трудно делиться эмоциями. Потому что когда сидишь и болеешь, попадаешь в транс, в оцепенение. Даже иногда не понимаю, какой счет. Смотрю на сына, чтобы у него все получалось. А потом опустошение наступает. Надо осознать победу. Сейчас пойдём праздновать», — приводит слова Медведевой «Матч ТВ».

Сборная России третий раз в истории стала обладателем Кубка Дэвиса. Прежде это удавалось сделать в 2002 и 2006 годах. На соревнованиях национальную команду представляли Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов и Евгений Донской. Капитаном являлся Шамиль Тарпищев.

В финале Россия обыграла Хорватию со счётом 2:0 благодаря победам Андрея Рублёва над Борной Гойо (6:4, 7:6 (7:5)) и Даниила Медведева над Марином Чиличем (7:6 (9:7), 6:2) в одиночных встречах. 

Ранее бывший советский и российский теннисист Андрей Ольховский заявил, что Медведев доказал своё величие в финале Кубка Дэвиса.

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